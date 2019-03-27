工程師視力模糊 就醫發現腎衰竭

2019-03-27 11:44 中央社 台中27日電



一名32歲吳姓電腦工程師日前突然視線模糊，就醫才了解因高血壓造成視網膜出血影響視力，卻意外發現罹患「特發性結節性腎小球硬化症」，目前以服藥控制並仰賴洗腎維持代謝。

光田綜合醫院醫療副院長暨腎臟內科醫師張家築指出，腎病變常見有水腫、腹水、血尿、貧血或倦怠等外顯症狀，另也可能合併三高情形，但「特發性結節性腎小球硬化症」特色就是病徵不明顯，患者發現時腎功能都受損嚴重。

吳姓患者未出現水腫、血尿等症狀，沒有糖尿病史、也沒有肥胖，他因左眼突然看不見到眼科檢查，醫院發現病患兩眼都有嚴重視網膜點狀出血、水腫現象。

經詢問有無糖尿病、高血壓等病史，病患皆否認，醫師檢查他血壓，卻發現收縮壓飆高至230毫米汞柱，診斷為高血壓視網膜病變，並判斷患者可能罹患其他內科疾病轉內科診治。

張家築說，患者因平日未留意追蹤血壓，直到血壓飆高使得眼底血管破裂，造成視力模糊才就醫，另患者腎衰竭分級已屬晚期、第五期慢性腎臟病程，若早些發現能更有效控制、延續腎功能，患者目前透過服藥控制並仰賴洗腎維持代謝。

張家築解釋，罹患「特發性結節性腎小球硬化症」的病因尚不明確，推測和肥胖、高血壓、抽菸和遺傳有關，吳姓患者確實符合高血壓、長期抽菸史的高風險族群特徵，抽菸對腎臟造成的傷害與糖尿病相似，呼籲民眾戒菸，有三高的代謝症候群更應定期至腎臟門診檢查、追蹤腎功能。