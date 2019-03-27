胃癌患者接受免疫療法 緩解症狀

2019-03-27 10:42 中央社 台中27日電



67歲張姓婦人罹患胃癌末期，手術切除部分胃後，接受化學治療，病情起伏藥物未能控制，因腸阻塞無法進食、喝水，後採用免疫療法，經1年治療，癌症指數獲得控制，症狀緩解。

台中慈濟醫院今天表示，張姓婦人罹患胃癌，2年前接受胃部手術，切除2/3的胃後接受化學治療，但病情起伏，次年又因惡性腸阻塞無法進食，詢問醫師意見後，決定採用免疫療法。

張婦接受免疫療法後，出現皮膚癢、皮屑一直掉的症狀，一般外科主任余政展表示，這是病人對藥物有反應。為解決張婦進食問題，余政展剖腹探查，發現張婦腹內的腸子黏的非常緊，無法做繞道或造口，這是胃癌病人最糟的狀況。

家屬接受最壞結果的心理準備後，張婦的腸子開始通了；無法進食、排便的狀況也在第二次免疫療程後好轉；余政展推斷，應是免疫治療發生作用，腸道恢復通暢活力。

余政展表示，張婦免疫療法每月2次，近1年治療後，癌症指數恢復正常，檢查都在正常範圍內，腹水消失、腸道恢復通暢，癌症的症狀獲得完全緩解，無新病灶出現。

余政展指出，免疫治療藥效發揮作用的機轉是激發人體免疫Ｔ細胞毒殺癌細胞，研究報告的反應率大約1到2成，張婦對免疫療法反應顯著是突出個案。

癌症中心主任高瑞和提醒，免疫治療已是癌症治療不可或缺的部份，但相關資料仍在累積，還有很多未知的部份要探討，病人是否使用免疫治療前仍要有正確觀念，就是免疫治療雖然已被證明有效，但仍非第一線藥物。