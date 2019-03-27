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清明連假第三天國道北上最擠 高公局籲利用離峰時段

2019-03-27 10:15聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

下周就是清明連假，交通部高速公路局透過ETC大數據分析預報地雷時段。4月4日至4月5日以南下車流為主，並以連假首日4月4日南下交通量最大，4月6日至4月7日以北返為主。連假第三天北上交通量最大，建議民眾避開國道塞車時段。

高公局表示，4月4日就南下的用路人，若符合高乘載管制規定三人以上車輛，可利用首日上午7時至12時上路，但高乘載時段內部分路段仍可能壅塞，也可利用下午時段避開車潮。乘載一至二人車輛如要上午時段出發，應改走替代道路，或改到下午時段。至於4月5日出發的用路人，建議利用下午時段，避免車流過度集中，造成國道長時段壅塞。

至於北向用路人，高公局建議4月6日及4月7日利用上午時段出發，並盡量趁收假日4月7日清晨5時至上午10時免收費的離峰時段，省時又省錢。

針對連續假期高速公路易壅塞路段，高公局規畫四條長途及七條短途替代道路，長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中。短途部分，建議高速公路易壅塞地區的民眾利用省縣道，不要上壅塞的國道，均衡各級道路使用。

高公局表示，若用路人無法避開壅塞時段出發，建議搭乘公共運輸，如一定要開車上路，可利用1968 App查詢即時路況，並彈性調整行車時間或改行駛替代道路。提醒用路人，清明連假期間國道車流量大，建議可利用連假前一周休3月30日及3月31日提前掃墓，享單一費率再7折收費。

清明國道連假收費措施。圖／交通部高公局提供
清明國道連假收費措施。圖／交通部高公局提供
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連假國道替代道路

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