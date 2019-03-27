糖尿病必戒甜食？ 研究：食肉桂有益

2019-03-27 11:38 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



大家都知道糖尿病患者得忌高糖與高脂肪食物，研究發現，肉桂不只能減低患者吃糖的慾望，更有助於血糖調節。英國研究日前指出，肉桂會增加人體的胰島素敏感性，由於糖尿病是因胰島素分泌不足，無法降低血糖，促使胰島素分泌恰好是克制糖尿病的良解，此外，肉桂皮也有助於調節膽固醇水平，減少心血管疾病的機率，肉桂幾乎是患者益食。

《豐富生活網》報導，糖尿病是英國常見的疾病，總計該國約有400萬名患者，而糖尿病有9成以上的病例都是由2型糖尿病引起，也就是胰腺無法產生足夠的胰島素去降低血糖，除了透過診療與運動之外，減少攝取高糖食物也是關鍵之一，但這並非說患者就沒資格享受甜食。

根據《英國快報》報導，最新研究就發現，肉桂很可能是患者用來替代高糖食品的上上之選。首先，肉桂能改善血糖水平，並增加胰島素敏感性，漸漸增加該激素的分泌；再者，臨床實驗顯示，肉桂皮不只能改善2型糖尿病血糖，更有助於調節膽固醇水平，也就是能減少患者罹患心血管疾病（如心臟病等）。

此外，據另一篇《快報》報導，糖尿病的症狀非常明顯，部分患者會有深夜睡不著、隔天起床很睏倦的感覺，這是因體內血糖水平維持在高點，又缺乏胰島素反應，身體會繼續將血液中的糖轉化為能量，而非如正常人一般儲存起來，導致患者覺得精神高漲、難入眠。

醫學網站《Everyday Health》建議，若民眾懷疑自己有血糖調節的問題，可以採用15/15規則，也就是服用15公克的碳水化合物（約略是2湯匙的葡萄乾），然後等待15分鐘測試血糖濃度是否正常。

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