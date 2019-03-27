清明連假 86條國道客運平均85折優惠

2019-03-27 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



清明連續假期4月4日至4月7日共4天，公路總局說，為鼓勵民眾搭乘公共運輸及紓解國道交通壅塞，108年清明節連續假期公路總局將持續辦理國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施，實施期間自4月3日0時起至4月7日24時止。14家業者86條中長途國道客運路線將提供平均約85折的優惠票價。

另轉乘在地客運優惠部分，民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及台灣高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運(高鐵快捷公車除外)，將提供基本里程或一段票免費優惠。

考量清明節連假亦為民眾出遊高峰期，為避免民眾開車前往觀光景點造成周邊道路交通壅塞，將實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠措施(共40條路線)，優惠期間比照前揭時段，鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。如台灣好行半價優惠與前述轉乘優惠同時發生可享有雙重優惠，先給予半價優惠後再享轉乘優惠。