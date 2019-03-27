清明禁忌注意！這4種人不宜去掃墓 民俗專家：易遭靈體入侵

2019-03-27 09:46 聯合新聞網 綜合報導



清明節許多民眾會到公墓掃墓祭祖、緬懷先人。 本報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook 下禮拜就是清明節，不少民眾已經開始掃墓，除了注意焚燒紙錢、雜草用火安全外，民俗專家特別指出祭祖禁忌，可以參考一下，像是掃墓「時辰」、祭拜供品，另外也特別提醒4種特殊情形的民眾，容易受到靈體騷擾，不建議同行去掃墓。

據《三立新聞網》報導，民俗專家楊登嵙老師對於掃墓給予一些提醒，像是掃墓時間建議在早上5點後、下午3點前完成，越晚陰氣越重，怕會招惹陰靈纏身或是騷擾。

另外有四種類型的民眾也不建議去掃墓，孕婦、7歲以下的兒童、重症患者、大病初癒或剛手術完的，因為墓地通常較偏遠、路面顛簸，考量到孕婦安全因此不建議，另外未出生的新生命不太適合太早接觸靈魂，如果真的要去建議在肚子上包裹紅布。

7歲下的兒童比較容易感受到另一個世界，所以多少會影響或騷擾，因此也不建議，最後重症患者、大病初癒的民眾，因為元氣虛弱，容易遭靈體入侵，因此也不建議去太陰的地方。

楊登嵙老師也建議，祭祖的時候，盡量準備先人生前愛吃的，但不要擺整串，或像是鳳梨等等有諧音的水果，避免「亡者一直來」，最後也強調，掃墓祭祖是相當慎重的事，切勿嘻笑怒罵及拍墓地，也別誤踩他人墳墓，更勿隨意評論亡者照片和墓地設計等，以免惹禍。