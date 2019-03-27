老婦骨質疏鬆像「米香」 及早對症處置治癒

2019-03-27 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣85歲張姓婦女不知自己骨骼像「米香」鬆脆，有三節胸椎受傷變形，導致下背莫名疼痛，最近連雙腿都有麻痛感，有時痛到走路困難，她不想再忍受疼痛，到惠來醫療社團法人宏仁醫院做MRI檢查，到院後的兩天內做完並取得檢查報告，如願在一周內開刀治癒宿疾。

張婦向醫師抱怨，下背部疼痛多年，貼藥布、抹藥膏始終不見效，朋友教她做各種運動舒展筋骨，下背部還是痛，而且大約半年前開始雙腿麻痛，曾經求醫診治，被診斷可能是背部疼痛牽引到腿部神經，根治方法是開刀治療。她一聽要「開脊椎」，既擔心又害怕，打消積極治療的念頭，繼續服藥止痛。

一個多月前張婦為解除疼痛下定決心手術，到宏仁醫院做MRI檢查，因符合健保規範的適應症，院方盡快安排檢查，翌日就有檢查報告，原本一個月的檢查、看報告流程縮短為兩天，及早對症處置。

宏仁醫院復健科醫師唐浩偉說，張婦罹患骨質疏鬆，MRI（磁振造影）影像顯示，除多處椎間盤突出，第七、九、十二胸椎顯著塌陷，同時有第一腰椎楔形變形合併骨髓水腫，可能為近期發生的壓迫性骨折，最常見的原因通常來自跌倒，可是張婦和家人都想不起來何時重跌導致脊椎受傷。