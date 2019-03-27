老婦骨質疏鬆像「米香」 及早對症處置治癒
彰化縣85歲張姓婦女不知自己骨骼像「米香」鬆脆，有三節胸椎受傷變形，導致下背莫名疼痛，最近連雙腿都有麻痛感，有時痛到走路困難，她不想再忍受疼痛，到惠來醫療社團法人宏仁醫院做MRI檢查，到院後的兩天內做完並取得檢查報告，如願在一周內開刀治癒宿疾。
張婦向醫師抱怨，下背部疼痛多年，貼藥布、抹藥膏始終不見效，朋友教她做各種運動舒展筋骨，下背部還是痛，而且大約半年前開始雙腿麻痛，曾經求醫診治，被診斷可能是背部疼痛牽引到腿部神經，根治方法是開刀治療。她一聽要「開脊椎」，既擔心又害怕，打消積極治療的念頭，繼續服藥止痛。
一個多月前張婦為解除疼痛下定決心手術，到宏仁醫院做MRI檢查，因符合健保規範的適應症，院方盡快安排檢查，翌日就有檢查報告，原本一個月的檢查、看報告流程縮短為兩天，及早對症處置。
宏仁醫院復健科醫師唐浩偉說，張婦罹患骨質疏鬆，MRI（磁振造影）影像顯示，除多處椎間盤突出，第七、九、十二胸椎顯著塌陷，同時有第一腰椎楔形變形合併骨髓水腫，可能為近期發生的壓迫性骨折，最常見的原因通常來自跌倒，可是張婦和家人都想不起來何時重跌導致脊椎受傷。
關於骨質疏鬆，成人的骨質在20至30歲會達到最高峰，醫師指出，對抗骨鬆，預防勝於治療，應趁早累積骨本，避免骨質流失，並進行生活習慣調整，例如增加飲食中鈣質及維生素D的攝取、規律運動，並避免造成骨鬆的危險因子如吸菸及過量飲酒、長期服用類固醇等。乳製品（鮮奶、優格、起司）是最容易獲得鈣質的來源之一，身體也需要透過適當日曬來活化維生素D幫助鈣質吸收。
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