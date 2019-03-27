高溫上看30度！ 吳德榮：好天氣到周五

2019-03-27 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天各地晴時多雲，西半部白天暖熱、早晚微涼。北部高溫約在30度、中部30度、南部可升至32度、東部約在29度。

明天至周五上午各地晴朗穩定，明天高溫還會再升1、2度。周五下午第一波鋒面抵達，中部以北轉有局部短暫雨，氣溫開始下降、轉濕涼，低溫變化不大。

周六鋒面減弱、尚未完全脫離，局部短暫雨範圍擴大，南部亦有降雨機率，中部以北天氣仍濕涼。

他說，周日第二波鋒面接踵而至，鋒後有強冷空氣，各地皆有降雨機率，天氣更濕冷，要注意保暖。下周一天氣轉乾、早晚很冷；下周二各地晴時多雲，白天氣溫回升，但早晚氣溫仍很低；都要注意保暖。

4月若有大陸冷氣團影響台灣，很特別嗎？他說，其實過去兩年(2017、2018)都有發生過，2017甚至於是強烈大陸冷氣團(台北市≦12度)。最新模式模擬顯示，下周一清晨冷空氣最強，下周二清晨再加上輻射冷卻的作用，這兩個時段，台北市低溫皆有觸及14度的機率，空曠地區也將降至12度左右；故屆時若有4月分的大陸冷氣團(定義為台北市≦14度)發生，也不用太驚訝。但由於是模擬5、6天後的狀況，模式仍在調整中，需要持續觀察。

氣象局說，明天仍吹溫暖南風，氣溫偏高，各地高溫可達30度左右，有夏天的氣氛；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨。

周五、周六鋒面通過及東北季風增強，這兩天北部及東北部天氣稍轉涼，各地降雨機率提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。