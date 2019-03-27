不只早起的鳥兒有蟲吃 早起的女性也容易懷孕？

2019-03-27 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



早起的鳥兒有蟲吃，早起的女性容易懷孕？一項研究顯示，女性早起者比較容易受孕。這項由英國沃里克（University of Warwick）大學進行的研究，調查百餘位接受試管嬰兒治療女性的就寢及起床時間，並持續追蹤。結果發現，超過四分之三的早起者懷孕，但晚睡者只有三分之一懷孕。

主要研究者Hartshorne認為，早起的人接受不孕生殖治療懷孕機率較高，是因為她們生活型態較健康，作息正常，運動時間也比較多，因此較容易懷孕。國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫也指出，早起者容易受孕是合理的推論，如果經常熬夜，生活不規律，表示壓力大，勢必影響受孕。

賴宗炫進一步說明，生活型態影響體內激素分泌，晚睡者的褪黑激素分泌量下降，泌乳激素分泌量上升，內分泌紊亂，這些因素都可能影響排卵。建議想要懷孕的婦女應該規律作息，盡量早睡早起，並且要多運動，促進骨盆腔血液循環，有助於受孕。

這項發現早起者容易懷孕的研究，為期三年，追蹤102位第一次嘗試接受試管嬰兒療程的女性，所謂早起是睡眠期間的平均中點落在早上2點半到3點半之間，最早起床者的入睡時間是晚上10點半之前，而睡醒時間為早上6點半。最晚的睡眠期間中點是早上6點，她們自然入睡時間是深夜2點，起床時間是早上10點。早起者女性有73%懷孕，但晚睡女性懷孕成功率只有三分之一。