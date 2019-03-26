雲林月子中心 疑爆寶寶群聚感染

雲林縣某產後護理之家疑似爆發嬰兒呼吸道融合病毒（RSV）群聚感染。 記者李京昇／攝影 分享 facebook

雲林縣某產後護理之家疑爆發嬰兒呼吸道融合病毒（RSV）群聚感染，有家屬指控院方處理態度消極，花大錢坐月子卻害了母子（女）。雲林縣衛生局昨證實共有7名嬰兒群聚感染，院方表示，目前靜待衛生單位調查，若有疏失，一定會負起所有責任。

產後護理之家李姓經理回應，護理中心只要人員來訪都會有量測體溫等基本篩檢，也有嚴格管制人數進出數量，並配合衛生局定期查驗，此次爆發群聚感染，事發當天除立即協助將寶寶送醫院治療，也馬上通報衛生、疾管單位。

受害家屬李先生表示，他從北部返鄉雲林務農，老婆日前產下第二胎，為讓她有充足時間休息，花費15萬8千元在2月21日入住雲林虎尾鎮某產後護理之家，3月15日院方告知孩子有感冒症狀，初步判定是上呼吸道感染，17日晚上兒子出現呼吸急促、吐奶症狀，要求院方派車送急診，但院方態度不積極，甚至一度要產婦自行搭計程車前往。

李先生說，孩子住了7天加護病房，前天多名受害者家屬與院方協調，院方僅說會負擔住院的醫療費用，是否有疏失要由第三方公正單位認定，從頭到尾沒有主動協助的意思，花錢事小，但孩子平白無故受苦，老婆也無法休息，讓他心疼又自責。

雲林縣政府衛生局疾病管制科長鄭秀珍說，該護理之家在3月11日將8名嬰兒採檢送驗，12日7名嬰兒確診感染RSV，同一天衛生局接獲護理之家通報群聚感染，隔天即到院調查，並要求將感染嬰兒隔離，經追蹤，目前已全數出院，衛生局仍在進行疫情調查，雙方若對後續處理、賠償無法達成共識，可申請醫療糾紛調解。

該產後護理之家在地方小有名氣，衛生局表示該院成立以來，這是第三次發生群聚感染，且都是上呼吸道感染症狀。