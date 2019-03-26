口腔潰瘍未發現長癌 女醫挨告 醫界：難確定疏失

2019-03-26 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



彰化一名廖姓婦女控訴女牙醫未及時發現她口腔傷口一直未癒合，使她未及時發現舌癌病灶，延誤就醫時間，彰化地檢起訴女醫師有違一般醫療常規。對此，牙醫師認為，部分患者癌前病變不明顯，若患者未主動告知近期有不適感，也難以馬上察覺。

牙科處理蛀牙及牙齒矯正，口腔癌症則交由口腔外科處理。台北醫學大學附設醫院口腔顎面外科主治醫師吳家佑說，口腔外科醫師與牙醫師都具備覺察不正常潰瘍的能力，但患者若沒有抽菸、嚼檳榔等不良習慣，加上病灶不明顯，有時難以主動察覺罹患屬於口腔癌的舌癌。

中華民國口腔顎面外科醫學會理事、馬偕紀念醫院口腔醫學部主任劉崇基說，舌癌生長的位置可在舌頭的各個方位，包含舌下方、側面、舌腹等，當病變長在舌腹部，一般治療牙齒或安裝假牙過程是不會特別翻動。

劉崇基說，舌癌屬於口腔癌的一種，口腔癌中以頰癌為最多，占所有口腔癌的四成，舌癌則占三成，早期治療的存活率可高達九成。舌癌初期的症狀以小潰爛為主，逐漸向深處侵犯，初期會表現嚴重疼痛、麻木、味覺變化等，大多患者都會有明顯的癌前病變，部分則完全沒有特殊症狀。臨床患者若能主動提出近期不適，可幫助醫師判斷，早期發現、早期治療。