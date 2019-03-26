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影／癌症專家：提升身體自癒力 克服癌症

2019-03-26 19:20聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

根據美國國家癌症研究院報告，癌症只有5-10%和遺傳基因相關，主要是與患者的生活環境、生活型態、飲食習慣等有關。身心健康的人，體內的細胞組織生存的環境與運作是維持在正常平衡的狀態； 代謝與新陳、耗損變異與修復、凋零與新生。

新光醫院腫瘤治療科主任季匡華表示，自體免疫有能力認識並清除不正常的細胞，但在長期不健康的生活型態的壓力下，容易造成體內的慢性發炎，某些細胞組織的微環境的失衡惡化，使DNA受損細胞修復無力，免疫亦失去抑制的作用，允許癌化細胞的發展，進而導致腫瘤癌症發生。

季匡華指出，「醫療有限而自癒力無限」、「細胞醫療是個人化的醫療，也是未來癌症治療的走向，細胞醫療結合激發免疫反應的電熱療，必有其未來的醫療角色。」對於癌症學提出「改變腫瘤微環境，以自癒力克服癌症」為治療癌症新的思維。

季匡華認為，癌症治療需依個人病情及身心生活型態的狀況，整合個人化，以免疫及激發自體免疫思維的治療計畫，及身心生活改變的規畫是有其必要性如何有效的管理個人化生活醫學面向，建立健康生活習慣，營造健康微環境，結合免疫治療，讓自體免疫強化免疫治療，進而提高癌症治癒率。

「自癒力是需要被激發出來的！」季匡華表示，一般癌症最標準治療，不外乎是化療、放療、開刀，這些治療的目的是讓腫瘤縮小，然而，多數外科醫師認為，腫瘤縮小比較好開刀，「這是沒有免疫力的概念」。季匡華主張，要趁腫廇還在的時候，讓身體產生自癒力，提供身體正面能量，才能讓身體轉化為能夠自癒的環境。

季匡華說，自癒力是存在身體中很久，但需要被喚醒、引發的；在身體罹癌的環境下，引發自癒力的方式包括低劑量放射治療、熱治療以及免疫節點治療，這是最快速能產生自癒力的方法，也才能提高癌症治癒機會。

新光醫院腫瘤治療科主任季匡華主張，要趁腫廇還在的時候，提供正面能量，才能讓身體轉...
新光醫院腫瘤治療科主任季匡華主張，要趁腫廇還在的時候，提供正面能量，才能讓身體轉化為能夠自癒的環境。 記者劉嘉韻／攝影
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癌症腫瘤

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