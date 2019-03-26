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交部擬「新UBER條款」 租賃代駕和計程車司機都有意見

2019-03-26 18:12聯合報 記者黃寅╱即時報導

交通部擬修正「汽車運輸業管理規則」103條之1，今下午在台中監理所舉辦修法預告期的中區座談，聽取相關業者的意見。其中最受影響的，是包括UBER業者在內的租賃業者，他們有300多人在場外發表演說表達心聲；計程車業者也發動同業到場，大家沿著監理所前的水池繞行，警方則大陣仗在場維持秩序，所幸大家理性討論，把意見交由交通部帶回研究。

103條之1又被外界稱為「新UBER條款」修法內容中的「不得將租賃車輛外駛巡迴、排班代客租賃」以及「以日租或時租方式計費，並以1小時起租時數為原則」引起租賃業者反彈，認為限縮了租賃業者的生存空間。

租賃業者陳維增說，世界上沒有規定一定得要1小時以上才得以租車的規定，且本來已有日租和時租，不該再加上1小時起租的規定。他質疑，若載客去桃園機場，接著又承接另個業務，算不算是外駛巡迴呢？

網路叫車平台駕駛自救會發起人之一的李威爾說，其實租賃代駕業者除了UBER，還有另外兩家，而且他們也跑機場接送、旅遊；依據憲法規定，必須保障人民的工作權，政府絕不能因修法而讓這麼多的人沒有了工作，如果這樣做，未來轉入地下，他保證監理人員會抓不勝抓，政府應撤回修法條文，以維護業者合法權益。

但台灣大車隊法務部經理黃維俊也反駁說，Uber及其合作的租車公司所提供的服務實際上根本就不是「消費者向租車公司承租車輛後，再請求租車公司找個司機來代駕」，而是「消費者透過App請求Uber找輛車把他從Ａ點載運到Ｂ點」。易言之，Uber及其合作的租車公司就把租賃車當成計程車在營業，就是利用租賃車在經營客運業務、就是「假租賃、真載客」。

他舉例，當有心人士利用「套房日租或周租」實際經營旅館時，政府就有義務要去修訂「發展觀光條例」及「旅館業管理規則」，好阻絕這種「外觀灰色、實質違法」的情況。

有包括UBER業者在內的租賃業者300多人在場外發表演說表達心聲。記者黃寅／攝影
有包括UBER業者在內的租賃業者300多人在場外發表演說表達心聲。記者黃寅／攝影
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計程車業者也發動同業到場，大家沿著監理所前的水池繞行。記者黃寅／攝影
計程車業者也發動同業到場，大家沿著監理所前的水池繞行。記者黃寅／攝影
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網路叫車平台駕駛自救會發起人之一的李威爾說，依據憲法規定，政府必須保障人民的工作...
網路叫車平台駕駛自救會發起人之一的李威爾說，依據憲法規定，政府必須保障人民的工作權。記者黃寅／攝影
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桃園機場Uber計程車

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