影／瑜珈球、彈力繩… 知覺統合治療穩定失智者情緒

2019-03-26 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



「知覺統合治療」原本是針對兒童發展進行設計，台北市職能治療師公會監事沈明徳首度把治療引用在年輕型失智症者身上，透過瑜珈球、彈力繩或彈跳床等肢體活動刺激患者感官，藉以穩定情緒和改善肢體協調性。有失智者治療後，從無法自行穿脫到可以自己來，大幅提升失智家庭生活品質。

「阿伯慢慢來喔！不要怕！」台北市Young記憶會館每周二提供年輕型失智者知覺統合團體治療，在職能治療師沈明徳的指導下，由職能治療學系實習生或家屬利用器材帶領失智者進行感覺刺激，包括瑜珈球、彈力繩、彈跳床、丟沙包或套圈圈等。

沈明徳指出，知覺統合治療原先是設計給發展性協調障礙的孩子，透過視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺、前庭覺及本體覺7種感覺刺激，來引發個案在正常且無壓力的環境中達到放鬆，甚至有正向的行為變化。

前庭覺指的是影響身體姿勢平衡狀態的感覺，例如金雞獨立。而本體覺則是意識肢體在空間位置的感覺，例如閉著眼睛可以用手摸到耳朵。

沈明徳發現，年輕型失智者也有類似的肢體協調障礙問題，且會喪失空間感。因緣際會下，他將治療引用在15位失智者身上，發現效果不錯，例如有中重度失智者的焦慮情緒減少，有重度失智者的步態和肢體協調獲得改善，還能靠自己力量從地上站起來。

沈明徳說，雖然失智者剛開始上課時可能聽不懂指令，但在治療師的引導下，許多人能在團體課中一起跑跳及舞動肢體。因家屬也參與其中，不只能學會照顧技巧，回家也能練習，提升居家照顧品質。

年輕型失智症家屬張鎮華說，66歲的太太確診失智症9年了，已進入重度失智階段，生活自理能力愈來愈低，必須坐輪椅，梳洗、換衣和進食都要有人幫忙。現在也很少說話了，多半只用簡單字句和臉部表情與外界互動。

張鎮華說，太太參加知覺統合治療至今，功能退化減緩，有時還能在攙扶下慢慢走一小段路，「我們全家看到非常感動。」現在他們每周都很期盼這門課。