新神經元不斷生成 或能解老年痴呆

2019-03-26 18:05 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



老年痴呆未來可能有救！西班牙新研究發現成年人大腦仍會持續生成新神經元，由於阿茲海默症患者與老年者的記憶力下降與海馬迴有關，通常是神經元衰老退化後，無法產生夠長的記憶在腦海。但這項產生新神經元的新發現，讓科學家能繼續找：老年記憶損失是因身體抑制新神經元的生成，或是其他原因？若能找到原因，就離治療老年痴呆的解答不遠。

97歲仍會生成

根據《英國廣播公司》報導，西班牙學界日前發表新研究，發現人體大腦終其一生都在製造著新的神經元（至少於97歲之前），學者表示，他們研究43歲到97歲的大腦，發現就算到97歲，海馬迴仍有部分看似新生的神經元，而他們也補充說，隨年紀增長，新生神經元數量會漸減。

神經元是傳遞訊息的腦細胞，而老年痴呆（或一般衰老）通常是因神經元無法乘載更新的記憶，通常又以短期記憶先出問題，導致患者常常莫名其妙到了一個地方，卻忘記過程；但學者馬丁指出，目前仍無法推論老年痴呆症與神經元數量少成正相關，只知道老年痴呆症會導致神經元銳減，類似於年紀增長時的發現。

正反說法不一

馬丁表示，若能持續研究老年人大腦，這項研究有機會替老年痴呆症開闢一條新的療法，透過找尋老化後的新神經元是被抑制生成，或是很快衰亡等，找到哪種原因才是導致老年痴呆的主因，便能反推、研發出新療法。

然而，據《新科學人》報導，加州大學學者阿圖洛提出不同觀點，他指出，此研究給出的圖裡的神經元都是成熟神經元，完全沒有一點點新生神經元的存在，說明應該都存在大腦好一段時間，而學界目前仍欠缺檢測細胞何時生成的技術，使得這項研究各人看法不一。

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