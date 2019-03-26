心理問題擴大債務 強迫症者嚴重6倍

2019-03-26 19:25 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



個人債務與心理健康息息相關！據英國研究顯示，在7500名英國居民的調查樣本中發現，強迫症患者陷入金錢困境的比例，較一般民眾多出6倍，而躁鬱症及憂鬱症患者，同樣擁有類似的潛在危機。一名憂鬱症患者表示，自己因為父親的離世導致憂鬱，而常常猛刷信用卡，購買不需要的商品。

憂鬱與債務成正比

據《BBC》報導，英國金錢與精神衛生政策研究所針對7500名英國居民調查發現，在陷入債務問題的人民中，強迫症、躁鬱症及憂鬱症患者的遭遇金錢問題的比例比一般人高出6倍。而政策研究所也估計，全國約有超過150萬名精神疾病患者被債務問題纏身。

罹患憂鬱症的黛比向媒體表示，她走不出父親離世的傷痛而導致憂鬱，自此之後，她因為覺得虧欠父親而開始使用信用卡瘋狂消費，但事實上那些商品都是自己不需要的。黛比說，她低薪的工作無法支付信用卡、金融卡，乃至於旅遊支出等花費，讓她被債務壓到喘不過氣，最終只能宣告破產。

環境不如人 易受刺激

《Bristol Herald Courier》則指出，美國加州大學學生會發現，非白人的學生陷入經濟困境的比例高於白人3倍。然而，其中也有67%的非裔美國人和66%的拉丁裔學生能順利脫離困境，比起白人的40%和平均值的50%都要高出許多。

調查也發現，約有65%的學生家庭年收入在2萬9000美元以下（約87萬新台幣），但仍被貸款及債務纏身，對此，美國大學機會與成功研究所加州計畫召集人蘿拉表示，「當你的家庭環境不如人的時候，較易受到物質的引誘。」

憂鬱易導致衝動消費（photo by 網路截圖）

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