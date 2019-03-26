補償金修法進度不確定 申請6月30日退休教師「賭一把」

2019-03-26 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



公教年金新制去年7月1日上路，原先公教人員因應新、舊制轉換能領取的「年資補償金」，被設下1年的落日期限，也就是在今年6月30日前退休者依舊能領補償金，造成一波退休登記潮。雖然已有立委提出「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」、「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，刪除施行1年後就不再發給補償金的落日條款，但議案仍未排期審查，能不能在6月30日前完成還是未定之天，讓許多老師掙扎要不要提出申請「賭一把」？

高雄市教育局統計，目前已有274名教師登記在6月30日退休，為免老師疑慮，對於已送件並經核定者，如法案修正通過，於108年6月30日退休生效前，教育局都會同意申請撤件。

去年軍公教年改造成執政黨選票流失，衝擊可能更持續到2020總統大選。已有立委擬定《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，直接砍掉年改施行1年後就不再發給年資補償金的落日條款，讓今年7月1日後退休的公教人員，也能比照軍人享有一次補償金發給。

高雄市教育產業工會法規部主任潘如梅表示，年資補償金的多寡要看新舊制轉換前的年資，多的有6、70萬元，平均大概有3、40萬元，也是筆不小的數目。因為立法院新會期已經開議，但此議案至今仍未排期審查，草案能不能在6月30前通過與否還不能確定。這也影響到教師提出退休申請的意願和期程。

潘如梅說，有一所學校送了18件6月1日申請退休案，但聽說草案有可能會在6月30日前過，所以有12件抽回，還有些老師還在猶豫中。

高雄市教育局人事室主任應海利表示，目前申請6月30日退休的教師有274人。若6月30日將至而法案遲未通過，屆時再提出申請辦理退休，因審核程序與核定公文下達會有一定時間，恐收到核定的退休公文已超過108年6月30日，會影響辦理優惠存款日期延後，對教師造成利息損失，所以希望欲申請108年6月30日退休者，先行辦理送件。至於已送件並經核定者，如法案修正通過，於108年6月30日退休生效前，教育局都會同意申請撤件。