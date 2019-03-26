影／為防疫第一線同仁打氣 徐國勇再赴桃機

2019-03-26 17:40 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



內政部長徐國勇26日下午再度巡視桃園國際機場旅客證照查驗作業，以及員警支援的對入境旅客手提行李防疫檢疫作業，向執勤員警及移民官加油打氣，也肯定航空警察局、移民署國境事務大隊及防檢局的用心，在國境線上百分之百阻絶非洲豬瘟疫情。

徐國勇26日下午2時餘抵達到桃園國際機場第2航廈，由航警局長黃嘉祿、副局長張榮興、移民署國境事務大隊大隊長陳建成、防檢局新竹分局副分局長林崧等主管陪同，先至出境大廳巡視旅客安檢作業，接著轉到入境長廊了解員警支援的入境旅客手提行李X光機防疫檢疫作業，也至入境旅客證照查驗櫃台前，了解移民署規劃的查驗分流措施。徐國勇經過入境長廊上農畜產品棄置箱，打開檢查裡面有旅客丟棄的違禁品。

徐國勇表示，航警局長黃嘉祿、副局長張榮興剛到任，雖然相關業務及勤務接手非常順利，但他還是要來看一下，包括旅客安檢、證照查驗的流程，還有非洲豬瘟的檢疫作業。希望航警局、移民署國境事務大隊配合防檢局、海關，一起通力合作，把非洲豬瘟的阻絶率做到百分之百。他認為截至目前為止，檢疫的績效相當亮眼。