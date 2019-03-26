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波隆納童書展破紀錄 我展山中圖書館

2019-03-26 19:26台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

2019是台灣插畫界的豐碩黃金年！台北書展基金會26日表示，將在4月舉行的波隆納童書展中，此次全球入選的76位插畫家，台灣就高達9位，創下歷史紀錄；而台灣出版社也第三度入選「最佳童書出版社」，可說是雙喜臨門，台灣館策展人鄒俊昇指出，今年將以「山裡的圖書館」作為主題，強調台灣的自然特色。

76位入選 台灣佔9個

基金會董事長趙政岷指出，波隆納童書展是全球最大的國際童書展。當政治人物在國外推銷水果、拚外交的同時，他們也要把國人的創作推銷到國外。本屆書展共有62個國家，2901位插畫家參選，但最後入選的只有76位，台灣就佔了9個名額。除此之外，大塊文化也成為繼2014年的格林文化、2015年的和英文化後，第三個入選最佳出版社的業者，可謂雙喜臨門。

「曾有國外畫家問我台灣哪裡好玩，我說往大自然跑就對了！」台灣館策展人鄒俊昇笑道，台灣已是第31年參加波隆納童書展，而往年台灣館都是以綠色作為主視覺，今年將進一步以「山裡的圖書館」作為主題，強調台灣的自然特色，並邀請國內30位優秀畫家展出蘊含動物元素的插畫作品，表現台灣山林中豐沛的生命力。

到台灣館就像回家

台灣館顧問柯倩華表示，波隆納童書展過去是以版權交易為主，如今已慢慢轉型成插畫家可尋求幫助或是表現自己的場所，除了會展出優秀畫家的作品外，也會邀請各出版社或專家針對插畫家可能碰到的問題進行專題演講，甚至也有攤位會一對一給插畫家作品建議或是擬合約，讓來參觀的畫家都收獲滿滿。

「我第一次參觀書展，是在英國留學畢業後，當時抱著作品，在書展中四處求出版社給建議。沒想到後來竟能兩次入選！」除了入選畫家外，台灣館也將推選5位金牌畫家參展，其中包含曾兩度入選書展的吳欣芷。她說，每次參觀台灣館，就像回到家一樣，插畫界的朋友們也向她表示，台灣館是整個書展中最棒的地方，讓她這個台灣人頗為驕傲。

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童書插畫家圖書館

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