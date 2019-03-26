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愛美民眾瘋微整 醫師籲術前評估動態美

2019-03-26 17:15聯合報 記者簡浩正╱即時報導

愛美是人的天性，春假即將到來，有些愛美民眾可能會利用空檔進廠維修臉部，以玻尿酸填補等方式來微調，藉以改頭換面。皮膚科醫師建議，市面上玻尿酸產品選擇多，並非價錢貴就是好，民眾選擇時應以保障臉部為出發點，挑選有信譽的皮膚專科醫師，並在施打前做充分諮詢與溝通，術後一周內並回診檢視狀況，避免溝通落差及施打錯誤位置等。

開業皮膚科醫師趙彥宇表示，追求美無止境，民眾瘋微整型無可厚非；因網路發達與媒體報導等，微整的美學近年也有改變，在呈現對照方式上已從靜態方式轉為動態。

趙彥宇進一步指出，靜態轉為動態，是指以前案例宣傳上常以微整前後照片對比，其實可能造假，呈現方式也較為扁平；而動態美注重自然、柔和的動態表情，並強調個人不同氣質特色，透過動態呈現，施打後無論是「厭世臉」或不自然的「塑膠臉」都可明顯看出。就整體美學角度來說較好判斷，術後以動態評估，也較容易提升患者滿意度。

只是，玻尿酸是否臉上任何部位都能打？開業皮膚科醫師盧靜怡則表示，市售玻尿酸分為大小分子，除了淚溝處外，基本上全臉其他部位皆可適用。愛美民眾通常施打部位在鼻子、下巴、蘋果肌，及法令紋等部位矯正；而像是臉頰、下巴、太陽穴等部位，則為加強臉部組織飽滿程度。

盧靜怡也提到，目前市面上許多醫美診所皆提供玻尿酸相關療程，亦有業者推出柔韌型玻尿酸，強調其伸展拉力；不過民眾在選擇上，仍應以安全、保障臉部為出發點，並挑選有信譽的皮膚專科醫師，在施打前做充分諮詢與溝通，施打後一周回診檢視狀況，以免溝通落差；另因玻尿酸效果約維持一至一年半，民眾也應保持充分睡眠、良好的生活作息，讓自身美麗延續。

開業皮膚科醫師趙彥宇表示，市面上玻尿酸產品選擇多，非貴就是好，民眾選擇時應以保障...
開業皮膚科醫師趙彥宇表示，市面上玻尿酸產品選擇多，非貴就是好，民眾選擇時應以保障臉部作為出發點，挑選有信譽的皮膚專科醫師，並在施打前做充分諮詢與溝通，評估完成後再施打。 記者簡浩正／攝影
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