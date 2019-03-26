3D列印醫材上線 為口腔癌友打造專屬下巴

2019-03-26 16:56 中央社 高雄26日電



3D列印醫材產業大進化，工研院及高雄榮總將聯手合作，要以3D列印彌補口腔癌患者缺損的下顎，這項被稱為打造專屬下巴的工程預計年底前進行人體試驗。

高雄榮民總醫院、工業技術研究院及全球安聯公司今天共同宣佈於高榮建置台灣首見的「3D列印醫材體驗診線」，醫師透過診線媒合病患，客製專屬3D列印醫材。

高榮副院長林曜祥表示，未來醫療服務的趨勢是客製化的精準醫療，除了基因治療、標靶治療與免疫療法之外，3D列印技術不斷演進，從術前模擬、演練與設計手術指引，到列印出客製化的專屬植入物，已經可以幫助病人製作兼具功能及美觀的醫材。

高榮允諾在院內建置一條「3D列印醫材體驗診線」，扮演醫院與國產醫材廠商間的設計及溝通平台，讓有需求的患者在選用醫材時，透過診線設計，搭配門診諮詢，讓患者了解3D列印客製化醫材。

高榮初期選定以頭頸部口腔癌患者的下顎植入物為示範，從患者確診開始擬定個人化治療計畫，交由研創中心進行3D影像重建與建模，再與負責醫師進行術前模擬，等需求確定後進行3D積層醫材列印，再由醫師幫患者移除腫瘤並植入彌補物，有助於加持3D列印產業，也增進醫療技術的進化。

工研院副院長彭裕民表示，在南科智慧製造計畫支持下，工研院在高雄園區設置的「3D列印醫材智慧製造示範場域」已通過多項驗證，可提供廠商醫材設計、製造與認證的服務。

統計顯示，台灣每年有約4000名口腔癌患者，治療以手術切除病灶為主，嚴重的組織缺損需藉重建手術彌補外觀，透過數位技術3D列印下顎彌補物，有助於重建患者缺損的下巴，呈現患者原貌。