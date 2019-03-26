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影／扯！1.2萬名年輕失智症者 服務資源全台只有這一家

2019-03-26 16:39聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

台灣失智症協會推估，國內約有1.2萬多名年輕型失智症患者，但提供年輕型失智者的服務資源，全台僅台北市一家「Young記憶會館」，資源嚴重不足，家屬有苦難言。衛福部表示，考量服務單位營運成本，擬先以現有失智症照顧資源混收年輕型患者，有機會再發展專門服務機構。

台灣失智症協會理事長賴德仁指出，年輕型失智症定義為65歲以下確診失智的人，依盛行率1‰推估，國內患者逾1.2萬人，病因以阿茲海默症居多。但患者正值中壯年，不少人是家庭經濟支柱，卻因病而被迫離開職場。

台灣失智症協會在民間單位的3年期贊助下設立Young記憶會館，提供專屬年輕型失智症者的服務，不只提供活動課程或肌力訓練，每周六更搖身一變換成咖啡坊，由失智者接待、備餐、出餐和結帳，發揮現有能力以延緩退化。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，會館成立2年來服務100多名個案，新收案數逾50個家庭，去年就有173通諮詢來電，來電身分包括家屬和失智者本人，可見需求迫切。

然而這樣專屬提供年輕型失智者的服務資源卻非常不足，全台僅北市這一家。年輕型失智症家屬陳錦姬就每周二就帶著57歲的先生，從基隆住家遠赴台北Young記憶會館上課，就是不想放棄能讓先生多活動以延緩退化的機會。

賴德仁強調，年輕型失智者和老年型失智症相比，他們體力夠所以需要動態活動，另與老人的生命史不同，連常用語言也可能不一樣，懷舊治療對他們格格不入。如果有機會職務再設計，他們有了收入也能更具信心，減輕家屬負擔。

「他們真的很辛苦！」賴德仁呼籲，政府應規畫專案補助辦法，至少讓年輕人口匯集的六都縣市有能力加速設立年輕型失智者的促進課程、社區據點或日照中心，給患者和家屬一個好的依靠。

衛福部長照司副司長周道君說，長照２.０服務申請資格已納入50歲以上失智症患者，但針對年輕型失智者的服務據點確實不多，有需要發展。但年輕型失智者仍算少數，若僅提供專門照顧資源，服務單位因案量少恐難以營運下去。

周道君說，現階段擬於既有的老年失智症照顧資源中一併發展年輕型失智症服務模式，也就是服務單位「多元混收」老年及年輕失智者，未來有機會再發展專門服務機構。至於未滿50歲的失智症者，則是先提供身心障礙服務資源。

不過湯麗玉反駁，失智者有時會情緒激動或有衝動行為，在服務單位混收下，難保年輕型失智者不會碰撞到老年失智者，傷害了骨質較脆弱的長輩，不只兩類失智者家屬皆擔憂，服務提供單位在照顧上也較麻煩，建議政府深思。

台灣失智症協會推估，國內約有1.2萬多名年輕型失智症患者，但提供年輕型失智者的服...
台灣失智症協會推估，國內約有1.2萬多名年輕型失智症患者，但提供年輕型失智者的服務資源，全台僅台北市一家「Young記憶會館」，資源嚴重不足。 記者鄧桂芬/攝影
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台灣失智症協會在民間單位的3年期贊助下設立Young記憶會館，提供專屬年輕型失智...
台灣失智症協會在民間單位的3年期贊助下設立Young記憶會館，提供專屬年輕型失智症者的服務。 記者鄧桂芬/攝影
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台灣失智症協會理事長賴德仁呼籲，政府應規畫專案補助辦法，至少讓年輕人口匯集的六都...
台灣失智症協會理事長賴德仁呼籲，政府應規畫專案補助辦法，至少讓年輕人口匯集的六都縣市有能力加速設立年輕型失智者的促進課程、社區據點或日照中心，給患者和家屬一個好的依靠。 記者鄧桂芬/攝影
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台灣失智症協會在民間單位的3年期贊助下設立Young記憶會館，提供專屬年輕型失智...
台灣失智症協會在民間單位的3年期贊助下設立Young記憶會館，提供專屬年輕型失智症者的服務。 記者鄧桂芬/攝影
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失智症患者記憶

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