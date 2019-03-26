降血壓藥問題多 消基會批政府輕忽

2019-03-26 16:52 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



高血壓患者須長期依賴降血壓藥控制病情，今年2月起，市面上的降血壓藥開始爆出疑似含有致癌物質，雖然衛福部在檢測後表示藥品沒問題，但消基會仍痛批衛福部未做好把關，讓民眾無所適從，消基會呼籲，食藥署應全面要求藥品經檢驗後不得含有致癌物質才可販售。

須長期追蹤

消基會表示，降血壓藥事件從2月開始接二連三出包，藥廠雖自主檢測出引入問題原料藥並主動通報，但業者販售時未經嚴格檢驗，雖然後來檢測合格，但過程中民眾已恐慌停藥，造成身體傷害，不僅浪費藥品資源還增加往後的醫療負擔。在此過程中沒做好把關的食藥署，應負起最大責任。

雖然美國食藥署已公告問題藥品含致癌物質的量在安全範圍內，且在人體尚無致癌證據。但消基會認為，多數有毒物質都要在人體內累積一段時間後才會產生傷害，因此建議，服用過問題批號藥物的民眾，應辦理定期且長期的篩檢，並與其他未服用到問題藥物批號的對照組比較，了解罹癌比例是否偏高。

此次降血壓藥事件，也反映在當今全球藥廠的削價競爭下，藥廠為了降低製藥成本，紛紛引用中國或印度的原料藥，品質更容易有問題。對此，政府應更要去管控藥品原料來源與製程的安全性。消基會呼籲，食藥署應全面要求藥品經檢驗後不得含有致癌物質才可販售，並比照行政院的「食安五環」，儘速建立藥品的「藥安五環」，以高標準維護國人用藥安全。

爆發前難檢測

針對降血壓藥疑慮，衛福部食藥署解釋說，這批有問題的降血壓藥，世界多國都有引進，然在事件爆發之前，這些致癌物質都沒有辦法去檢測，事件也就沒爆發出來，台灣也是在進口這些降血壓藥品之後，國際上才爆出致癌物質的存在。

食藥署指出，在這波事件過後，其中兩種致癌物質的檢驗方式已被研發出來，就目前檢測，國內降血壓藥品都未含有可疑物質，全數合格。而消基會把致癌物質來源的矛頭指向中國等地藥廠，但他們認為，雖然藥物原料確實來自這些地方，但並不能確定致癌物質的來源也是同地，仍待後續追蹤。

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