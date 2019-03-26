港澳麻疹疫情升溫 兒童節連假出國這兩群人快打疫苗

2019-03-26 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



兒童節四天連假快來了，許多民眾喜歡飛到香港、澳門，享受四天三夜的假期，但香港及澳門今年麻疹疫情也有升溫趨勢，迄今累計病例數都已高於近年來每年一整年累積總數，疾管署建議，6個月以上未滿1歲的嬰兒、1981年後出生者，前往麻疹流行地區前，盡快就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗，避免把「麻」煩帶回台灣。

據疾管署國際疫情監測資料顯示，香港今年截至3月24日累計20例麻疹病例，已超過近四年全年總數，病例中至少5例是機場工作人員；澳門麻疹疫情今年截至3月25日也已累計20例，這個數字甚至已經超過19年每年總數，近日更發生一起醫院群聚事件，包含11名醫護人員及3名患者紛紛中標。

針對港澳已分別出現機場及醫院群聚，疾管署副署長羅一鈞表示，目前港澳尚未傳出社區流行疫情，因此暫時不會提升香港、澳門的麻疹旅遊疫情建議，未來會密切偵測。提醒欲前往港澳民眾，進出人多擁擠地方，應注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，另於當地如有就醫需求，於醫院或診所時應全程配戴口罩，以降低感染風險。

另外，菲律賓麻疹疫情持續，今年至3月19日累計報告近23000例，333例死亡，疫情遠高於去年同期，且該國周邊國家，含我國多有於該國感染境外移入病例，世界衛生組織已於3月19日提升菲律賓周邊區域國家傳播風險為中級。而日本近期疫情已趨緩，連續四周病例數下降，但截至3月17日累計319例，仍為2009年以來同期最高。