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走路怪異要注意！ 童走路X型腿沒足弓竟是功能性扁平足

2019-03-26 16:24聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市一名3歲王小弟，平時走路姿勢怪異，媽媽仔細觀察、發現小弟走路時呈現X型腿，且腳踩地時沒有足弓，擔心之虞帶著兒子求診，物理治療師指出，兒童成長時肢體的鐘擺現象合併扁平足，也就是所謂的功能性扁平足，建議平時多做肌肉訓練，誘發足弓形成，未來肌肉夠強壯，足弓也將恢復正常。

衛生福利部桃園醫院新屋分院物理治療師蔡侑倢指出，正常的足底弓是由內縱足弓、外縱足弓及橫弓來提供足部極高之穩定度及活動度，使足部能承受全身重量之負荷。「功能性扁平足」是指腳底板在人站立時，會造成足弓塌陷，坐著或躺著時則可觀察到足弓。

蔡侑倢說，家長可在家簡單檢查， 如果小朋友坐著翹腳時觀察到腳底板有足弓，但站起來時足弓幾乎消失不見，合理懷疑小朋友有功能型扁平足。

蔡侑倢說，家長發現幼兒有功能性扁平足時，不必過度擔心，此時可透過觀察足弓形成，通常足弓在5至7歲逐漸恢復，最晚在10歲以前會自然形成，家長可在幼兒2至6歲足弓發育期，注意孩子足部發展，避免錯誤姿勢產生。

不少家長擔心孩子姿勢不正確，是否需要靠矯正鞋恢復？蔡侑倢表示，矯正鞋主要讓小朋友在走路承重時，使足底壓力分布正常，但穿矯正鞋並不代表小朋友會產生足弓，若要恢復足弓，最主要的辦法是加強足部運動，來誘發足弓發育，建議一般足弓平坦之功能性扁平足，需加強其脛前肌與後脛骨肌及足底肌膜之力量，早日誘發足弓形成。

家長平時可帶孩子赤足在沙地或有坡度之草地上散步、奔跑，但時間勿過長。或參與團體遊戲，如跳繩、踢足球、捉迷藏、跳格子、老鷹抓小雞等，藉由活動與遊戲來誘發足部的發育。也可以訓練孩子墊腳尖走路，用腳跟走路即學企鵝走路，訓練其脛前肌之肌力。或用腳趾撿拾珠子、紙團、小球、鉛筆、抓毛巾，或和同伴互相踩腳踏車。

幼兒2至6歲為足弓發育期，家長可注意孩子足部發展，避免錯誤姿勢產生影響足弓發育。...
幼兒2至6歲為足弓發育期，家長可注意孩子足部發展，避免錯誤姿勢產生影響足弓發育。記者許政榆／攝影
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幼兒2至6歲為足弓發育期，家長可注意孩子足部發展，避免錯誤姿勢產生影響足弓發育。...
幼兒2至6歲為足弓發育期，家長可注意孩子足部發展，避免錯誤姿勢產生影響足弓發育。記者許政榆／攝影
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幼兒2至6歲為足弓發育期，家長可注意孩子足部發展，避免錯誤姿勢產生影響足弓發育。...
幼兒2至6歲為足弓發育期，家長可注意孩子足部發展，避免錯誤姿勢產生影響足弓發育。記者許政榆／攝影
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