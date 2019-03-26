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44歲婦大姨媽伴「仙草凍」 豆漿當水喝子宮肌瘤纏身

2019-03-26 15:38聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

44歲王小姐把豆漿當水喝，又有吃補品的習慣，近半年發現每次「大姨媽」來經血量變多，更伴有如仙草凍大塊血塊，就醫檢查發現王小姐有多顆子宮肌瘤，其中一顆4公分的肌瘤不偏不倚剛好在子宮腔正中央，影響子宮收縮，最後決定以子宮鏡手術切除中央那顆子宮肌瘤。

國泰醫院婦產科主治醫師張美玲指出，據國衛院臨床指引，子宮肌瘤好發於30歲以上的育齡婦女，發生率約20%，40至50歲發病率最高可達50%。女性荷爾蒙的過度刺激是造成子宮肌瘤的原因之一，如吃過量豆漿、當歸等富含荷爾蒙食物。另外，也發現有子宮肌瘤發生與否與基因遺傳也有關聯。

子宮肌瘤通常没有症狀，若出現症狀則以王小姐經血量大、伴有血塊等症狀為子宮肌瘤典型的表現，張美玲解釋，一般而言女性月經期間身體會釋放抗凝血劑，阻斷血液凝塊幫助經血排出，但經血量太大時，血塊組織來不及溶解就排出，就會出現生理期充滿血塊。

張美玲說，子宮肌瘤的治療，取決於肌瘤大小、生長部位、有否合併經血過多等，會先以藥物治療；如無法使用藥物或藥物治療無效，再評估施行傳統開腹手術、腹腔鏡手術、達文西手術或子宮鏡手術。其中，子宮腔内視鏡是一支直徑為0.4至0.7公分細長光學鏡頭，經陰道及子宮頸進入子宮腔在目視下切除視野能及所有肌瘤，術後無痕，甚至當天就能回家。

張美玲表示，不想子宮肌瘤纏身雖無法從年紀、基因改變，但可從生活習慣修正做起，育齡女性避免過量食用富含荷爾蒙食物如豆漿、當歸、動物性油脂、蝦卵、蟹黃等，同時盡量減少如塑化劑等環境荷爾暴露。若出現月經量大，經期血塊越來越多，應盡早就醫，子宮肌瘤雖是良性腫瘤，但嚴重時恐造成不孕，無性經驗或從未生育者別因害羞而延遲就醫。

國泰醫院婦產科主治醫師張美玲指出，子宮肌瘤好發於30歲以上的育齡婦女，40至50...
國泰醫院婦產科主治醫師張美玲指出，子宮肌瘤好發於30歲以上的育齡婦女，40至50歲發病率最高可達50%。圖／國泰醫院提供
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