降低青少年自殺 促兩代加強溝通

2019-03-26 16:10 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



彰化縣於23日又發生一起國中生因玩電腦與家人衝突而跳樓的案件，使社會再度關心起青少年自殺議題。台灣自殺防治學會26日舉辦座談會，談論青少年自殺防治，學會理事長李明濱表示，青少年自殺的導因絕非只有一個，而是多重因素的壓力長期累積而來，因此不論學校或家庭都必須加強親子溝通，防止意外。

10大死因第2名

自殺防治學會在衛福部指導下，拍攝一支宣導短片，片中女主角長期面對課業壓力，而母親又忙於工作而無暇照顧她，生活中無法感受到溫暖的她只能透過網路交友宣洩心情，但不久就被母親發現並沒收手機，女主角因而負氣離家。本來好不容易才勸回來的她，卻馬上又面對母親的苛責，導致女主角含恨走上不歸路……

李明濱指出，自殺在台灣青少年10大死因中，從2003年起就穩居第2，而2018年台灣青少年自殺通報案件高達7197人次，死亡人數達193人，相當於每兩天就有一個年輕生命離開世界。但家長卻對孩子為何自殺，摸不著頭緒，甚至把過錯全推給學校或課業，李明濱提醒，自殺絕非單一原因造成，不只是情感或課業，家庭也是很重要的因素。

多傾聽需求

「現在台灣正面臨少子化的困境，如果再不去解決青少年自殺的問題，那台灣未來堪憂。」學會常務理事陳俊鶯表示，血氣方剛的青少年自殺防治須透過家庭、學校與社會共同努力。而在面對遭逢痛苦或高危險群的青少年時，一定要建立良善的溝通管道，不只要傾聽他們的需求，並透過肢體動作及語言等方式表達尊重、肯定與關愛，方能降低青少年自殺的可能。

自殺防治學會呼籲，防止青少年自殺並不能只靠政府或專家，民眾本身就要擔當起守門人的角色，隨時關心周遭親人的狀況；青少年若自身有疑惑，也可隨時撥打衛福部24H安心專線0800-788-995（請幫幫，救救我），或是利用手機APP「心情溫度計」測量自身心理風險，並求助於各社區心理衛生資源或醫院精神科門診，避免憾事一再發生。

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