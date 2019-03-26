克服身心障礙 和美實校學生在特奧獲4金2銀2銅

2019-03-26 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



最近在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行的2019年夏季特殊奧運世界運動會，國立和美實驗學校選手克服身心障礙，勇於爭取表現，在田徑項目奪得4金2銀2銅的優異成績，其中「台灣小阿甘」莊文傑在100公尺項目勇奪金牌，許雅茹則包辦二金一銀、沈宜潔也獲金銀銅牌各一面。

校長吳星宏與仁愛文教基金會董事長吳祥富、學生家長會長葉振銘等人，今天上午到學校共同致贈獎金鼓勵師生優異表現。

莊文傑就讀國中部3年級，是代表隊年紀最小的運動員。他家境清寒，父母忙於工作，從小由祖母照顧長大，個性卻樂觀進取。他從國二起加入田徑隊，校方說，文傑就算訓練再辛苦，也都能帶著笑容努力完成，從不輕言放棄，才能一路過關斬將，獲選為田徑代表隊選手。

「我喜歡跑步，要跑向國際，和更多厲害的外國朋友一起比賽，爭取好的表現。」莊文傑年紀小志氣高，始終保持平常心面對挑戰，終於如願奪下百公尺金牌 ，他說：「很高興讓爸爸媽媽可以為我感到驕傲」。

就讀綜職科二年級的許雅茹包辦200公尺金牌、400公尺接力金牌及迷你標槍銀牌。她說，母親賺錢很辛苦，畢業後，她想開始工作賺錢，但希望仍有機會再次出國比賽。她說：「這次比賽我很緊張，有點害怕，不過我知道我要認真比賽，把我練習學到的都表現出來，回去讓媽媽看到我的獎牌。」

沈宜潔從和美實驗學校畢業，目前就讀建國科技大學運動健康與休閒系一年級，這次比賽獲得400公尺接力金牌、200公尺銀牌、跳遠銅牌。她說，「雖然在訓練時，跑步較慢和害怕跳遠，但教練都一直教導我努力克服這些恐懼，這次拿到這些獎牌，想把榮耀分享給親朋好友們。」

和美實驗學校小將在比賽中大放異彩，背後的推手是老師陳琬甄，相對於一般選手，身心障礙學生的訓練、生活自理、時間掌握、團隊默契等，都是複雜又艱難的專業挑戰。莊文傑說，琬甄老師一直叮嚀他：「不要忘東忘西，盡量學，主動做，我做到了。」

陳琬甄：「這次比賽的田徑項目共有1700多名特奧運動員，競爭非常激烈，和美實驗學校選手能在各組競賽中脫穎而出，感謝校長吳星宏的鼓勵與支持。」除田徑項目外，由組長潘和謙帶領的融合籃球隊也下拿下首金。