溫差大氣喘兒增加 北港醫院中西醫治療緩解病情

2019-03-26 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



近日氣溫丕變，好發過敏性氣喘的兒童增加，中國醫藥大學北港附設醫院除投予西藥治療，也透過穴位貼灸或氣霧等中醫療法，來緩和呼吸道症狀，九歲男童阿仁和五歲女童小欣近來都因氣喘病徵困擾不已，經過院方中西醫治療逐漸緩解病情，兩位學童今天也特別在兒童節前夕，到醫院致贈醫師感謝卡。

阿仁最近感冒後因過敏性鼻炎，喘鳴發作導致過敏性氣喘，而小欣從兩歲起也因過敏性鼻炎，多次引起喘鳴及氣喘，兩人也時常眼睛癢和鼻子癢，早上起來咳嗽、打噴嚏，進而影響學習，兩人在急性發作期經過西藥治療，並透過中醫調理，現在已經康復許多。

院方小兒科主任蔡承諺說，最近天氣溫差大，加上環境潮濕、病毒傳染與空氣汙染，臨床觀察兒童氣喘發生率增加3成，孩子除會喘鳴，半夜、清晨及運動後容易出現慢性咳嗽拖延不容易好，這都是氣喘作祟，應儘快檢查、配合治療。

他表示，根據衛福部最新資料顯示，國內7歲學童有氣喘比例約20%，平均每5位幼童就有1位有氣喘，國民健康訪問調查約有七成患者在10歲以下確診為氣喘。

引發兒童氣喘前5名依序為塵蟎佔46.3％、氣溫急遽變化佔37.7％、病毒感染佔36.8％、冰冷食物28.8%與空氣汙染24.2%，只要被誘發就會使支氣管收縮、慢性發炎，特別在半夜或清晨咳嗽更加嚴重。

中醫部小兒科主任羅煥奎表示，過敏性疾病包括過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、氣喘等，有可能單獨或合併發生，治療時會依患者體質病徵給予藥方，多以穴位貼灸療法、氣霧治療，來緩和呼吸道的不適症狀。