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百日咳疫情近4年新高 逾7千嬰孩疫苗打不全

2019-03-26 16:12中央社 台北26日電

台灣今年至今已發生3起百日咳家庭群聚案，累計10人染病，為近4年同期新高。接種疫苗是防範的最有效方式，但疾管署發現，還有超過7700名嬰幼兒還沒完成3劑基礎疫苗接種。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料統計，國內今年截至目前共計10例百日咳確定病例，較2016至2018年同期病例數高。除2例為北部散發個案外，其餘8例為南部個案，包含3起家庭群聚。其中7人發病年齡3個月以下，且未達疫苗接種年齡或尚未接種疫苗。

此3起家庭群聚事件無明確關聯性，不排除社區中具潛在感染風險。

疾管署副署長羅一鈞下午在疫情週報時表示，7名發病年齡3個月以下的嬰兒有3人病情嚴重，一度住到新生兒加護病房治療，顯見百日咳疫情雖較少見，但對還沒有接種疫苗的嬰幼兒來說，仍有導致重症風險。

疾管署防疫醫師林詠青表示，百日咳主要透過飛沫傳染，無論有無發病都有高度傳染力。感染症狀為持續咳嗽超過2週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀。

成人感染百日咳很少出現併發症；嬰幼兒感染後症狀通常較為嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡。

國內2015年至2018年每年有17至70例百日咳確定病例，多為3個月以下、未達接種疫苗年齡或僅接種第1劑疫苗嬰兒（約占54%），其次為20歲以上成人（約占19%）。

接種疫苗是防範百日咳最有效的預防方法。目前台灣提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗。目前國內2歲以下幼兒五合一疫苗接種率達96.7%，但仍有7700餘人沒有完成五合一疫苗3劑的接種。

羅一鈞提醒，百日咳疫苗的保護力約5到10年，持續接種可確保保護力，家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

林詠青說，由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議懷孕婦女、嬰兒照顧者可自費接種一劑疫苗（約新台幣1500元至2000元），可降低嬰幼兒感染機會。因此疫苗為不活化疫苗，懷孕婦女最好在孕程中接種，可把抗體傳給胎兒。

羅一鈞也說，一般嬰幼兒感染百日咳的傳染源多是家長及接觸孩子的成人，呼籲家長注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩盡速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。

疫苗嬰兒年齡

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