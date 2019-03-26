農村老化缺工 國產農用無人直升機未納農機補助農民嘆

2019-03-26 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



農村老化缺工嚴重，農用無人直升機噴灑農藥肥料，形成新農業科技時代趨勢， 國產亞拓電器公司研發新型全自動導航植保直升機，每分鐘可噴灑1.4至2分農地，具省時省工省錢功能，今天上午在太保市農地舉行噴灑作業暨產品說明會，農民大開眼界，但得知每架造價32萬元，農用直升機無補助，又要依民航法註冊登記，感嘆「只能觀賞，看看而已!」。

太保市農會總幹事黃麗貞說，新農業科技時代來臨，農民老化，太保市是重要水稻產地，國內近年有越來越多農民及代耕代噴業者，使用無人直升機，太保市農民接受新農業科技，但目前農委會公布的農機補助辦法，不含無人直升機，建議農委會納入農機補助，造福農民。

「用這款直升機，卡省錢省工嗎?」亞拓公司總經理杜大森帶領服務團隊，示範飛行亞拓E1高智能全自動導航植保機 ，大批農民好奇地睜大眼睛，觀看直升機飛航噴灑稻田情形，農民說，直升機省時省工，效率速度快 ，不必下田，但目前無代噴業引用這款機型，農委會又不補助。

杜大森說，日本長期使用農用無人直升機，高智能全自動導航植保機是國人自行研發設計，新手易學，植保機系列產品榮獲第26屆台灣精品獎銀質獎，每分鐘作業面積1.4至2分地，相較人工噴灑30分鐘1分地 ，大幅提升噴灑效率60倍以上，且精確投藥，降低農藥噴灑損失。