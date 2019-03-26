影／拍攝晨曦驚見海龜陳屍岸際 再往旁一看...還有1隻

2019-03-26 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市一名長期關注海洋環境的地方人士透露，今晨意外在八斗子、瑞芳交界岸際發現兩隻海龜屍體，疑似綠蠵龜、玳瑁，海巡人員獲報前往察看，同時通知海大研究人員到場，海龜死因有待進一步釐清。然而，海龜屍體旁滿佈塑膠海廢，海洋志工沉痛表示，「又是兩隻無辜的孩子」。

據了解，該名地方人士陳信助今晨原本在八斗子拍攝日出晨曦美景，隨後收拾器材前往八斗子、瑞芳交界岸際巡視海廢狀況。陳信助大嘆，228連假好不容易清乾淨的海灘，在短短一個月內又再度被海漂垃圾覆蓋，不料卻猛然驚見，海廢堆出現熟悉的影子，「天啊！是隻可憐的海龜孩子」，悲傷之餘，又瞥見隔壁一公尺內，又有疑似玳瑁的海龜屍體，當下他只有「夭壽」兩字。

陳信助表示，從事海洋淨灘環保工作4年多以來，已經看到10隻海龜陳屍岸際，雖尚未釐清海龜死因，但他仍沈痛呼籲，為了海洋小生命著想，能少用一次性塑膠製品就少用，以免造成海洋汙染，甚至不小心海龜讓誤食而亡。

海巡人員獲報趕抵，確實發現兩隻海龜陳屍岸際，已聯繫海大研究人員前往察看，釐清死因。

近日綠蠵龜擱淺案件頻傳，第二岸巡隊就曾透露，去年1月至3月共獲報15案，但今年同期已處理23案，甚至曾經3天內就發現2隻海龜先後死於岸際。

海龜研究專長的海大海洋生物研究所教授程一駿指出，每年春季海龜擱溺情況會較明顯。由於2月底至4月屬於季節交替期間，表層海象氣候變化大，幼龜肺部發育尚未完全、體力也較差，不像成龜可以深潛躲避惡劣天候；幼龜無法深潛休息，就極有可能擱淺、撞礁甚至溺斃。