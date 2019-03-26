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立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

購物網站酒精鎖只要799美元？業者：恐無法遠端監控

2019-03-26 15:13聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

嚴重酒駕肇事案件頻傳，許多立委提出加裝酒精鎖建議，但交通部詢價發現酒精鎖要價約15萬，成本太高。立委蕭美琴昨在立院質詢指出，美國最大購物網站上的酒精鎖一個只要799美元，質疑交通部被喊價，連交通部長林佳龍也不解為何價差如此大。但有相關業者表示，立委所指799美元的酒精鎖，是讓民眾自主加裝使用，並不具遠端監控功能，可能不適合需要控管的酒駕犯。

蕭美琴昨表示，歐盟統計使用酒精鎖可降低酒駕肇事率4至9成、美國可降低7成，台灣卻遲遲無法推動。許多立委也提案要強制加裝酒精鎖，但交通部昨回應，101年起多次討論至今，認為酒精鎖仍存在欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止他人代吹等問題，且向國內代理商詢價結果，發現一個酒精鎖要價15萬至20萬。

蕭美琴昨出示美國購物網站上的酒精鎖販賣網頁，一個只要799美元，跟交通部所言一個要15萬至20萬的說法相差甚大，懷疑交通部是否被喊價。交通部路政司長陳文瑞當下表示，並非所有酒精鎖都適用所有車輛，會再請廠商研究。

據了解，林佳龍對此也頗感疑惑，擔心交通部是不是真的被喊價，認為蕭美琴說法很有說服力，他個人也支持加裝酒精鎖，因此昨天會後立刻指示路政司研議可行方案。

不過，相關業者私下表示，該款799元的酒精鎖應是屬於讓民眾自行加裝使用，沒有遠端監控功能，目前外界最關注酒精鎖如何防弊，包括防止代吹、私自拿掉酒精鎖等。若是民眾自主加裝或許沒問題，但若是酒駕累犯，就很難期待他們不會鑽漏洞硬要酒駕，因此酒精鎖配套十分重要，不是裝了就沒事。

詳看該款799元酒精鎖網頁產品介紹，吹氣最多三秒鐘，就可以立即知道有無通過酒測並啟動車輛，也不需要每個月的管理費。不少購買者留言表示，他們買了該產品給有飲酒習慣的家人或朋友以預防酒駕，也有人表示使用上整體感覺不錯，只是有時讀取數據會出錯。

但該產品介紹也強調，這款酒精鎖並不適合那些被法院、監管機構等被判定需要強制加裝酒精鎖的人使用，因為產品並不具記錄或監控相關功能。

根據立委提供資料，美國、加拿大許多州或省都立法要求部分酒駕者車輛強制安裝酒精鎖，瑞典更早在1998年就有酒精鎖法規，規定駕駛人依照違規程度不同，罰期分為一年或兩年，計程車、客運巴士、貨運卡車、學校公車跟政府公務車，也要強制裝設酒精鎖。

芬蘭2008年起修訂酒精鎖法規，鼓勵酒駕再犯者主動裝設，並改掛酒駕車牌以減免部分刑罰，但學校公車、保母車、計程車、客運巴士也要強制安裝。法國是歐盟國家當中酒駕肇事比率最高，因此2004年起就開始分區推行裝設車用呼氣酒精鎖，只要酒駕初犯就要強制裝設，搭在幼童的巴士也強制安裝。

立法院近期加速修法，加重懲罰酒駕犯。本報資料照片
立法院近期加速修法，加重懲罰酒駕犯。本報資料照片
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