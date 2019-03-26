親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

失婚女老師閃嫁非洲男　3年8孩淚訴夫家「恐怖陰謀」

立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

感冒久咳不癒要當心 百日咳病例創4年新高

2019-03-26 15:10聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

新生兒出生2個月開始接種百日咳疫苗，滿5歲入學前接種最後一次，每年仍傳出群聚感染事件。疾管署公布，國內今年已累計10例百日咳個案，創四年同期新高，其中更發生3起百日咳家庭群聚事件。由於國內還有7700名2歲以下幼童，五合一疫苗未接種滿3劑基本劑，提醒今年疫情較高，父母盡快帶適齡寶貝接種。

依據監測資料統計，今年國內百日咳確定病例中，7人為3個月以下嬰幼兒，因未達疫苗接種年齡尚未接種疫苗，一開始都被診斷為感冒，但在吃藥後病情繼續惡化；孩子咳到吐、咳到缺氧，再次送醫才發現是百日咳，其中6名孩子住院，更有3名住進兒童加護病房，所幸都已康復出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，由於3起家庭群聚事件無明確關聯性，不排除社區中具潛在感染風險。該3起家庭群聚分別為一家奶奶與兩名2個月以下金孫共同中標、一家為20多歲的媽媽帶著3個月大的孩子，另一起為20多歲爸爸及2個月小孩染病。研判今年疫情較往年高，就是因為家庭群聚事件大增。

百日咳主要透過飛沫傳染，無論有無發病、有無症狀均有高度傳染力。根據估算，在毫無免疫力群體中只要1人百日咳，平均會傳染給12到17人。疾管署副署長羅一鈞提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，如咳嗽逾兩周，可能是百日咳危險徵兆。6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血，甚至因肺炎死亡。

羅一鈞表示，目前無研發可供2個月以下的嬰幼兒接種的百日咳疫苗，但懷孕婦女可自費接種一劑疫苗，保護力可透過胎盤提供給尚無法接種疫苗的嬰幼兒，降低感染機會。提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種。此外，由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，也建議可自費接種。

國內今年已累計10例百日咳個案，創四年同期新高，國內還有7700名2歲以下幼童，...
國內今年已累計10例百日咳個案，創四年同期新高，國內還有7700名2歲以下幼童，五合一疫苗未接種滿3劑基本劑。圖為接種疫苗示意圖。 本報資料照片
分享

疫苗疫情感冒

相關新聞

瘋傳身體太酸易得癌！戳破鹼性水、蚊子愛叮酸性人的謬論

2019-03-26 15:47

珍貴畫面！暌違多年蝶河重現國道 見證紫斑蝶生態奇景

2019-03-26 14:10

敏感族群注意！一張圖看懂未來三天空氣品質

2019-03-26 12:11

雲林月子中心爆群聚感染 7名嬰兒感染RSV

2019-03-26 11:51

春遊補助 蘭嶼享受不到 在地旅宿業者盼政府協助

2019-03-26 14:11

朋友也該斷捨離！別再為那些不值得深交的人流淚

2019-03-26 13:15

44歲婦大姨媽伴「仙草凍」 豆漿當水喝子宮肌瘤纏身

2019-03-26 15:38

農村老化缺工 國產農用無人直升機未納農機補助農民嘆

2019-03-26 15:17

影／拍攝晨曦驚見海龜陳屍岸際 再往旁一看...還有1隻

2019-03-26 15:14

購物網站酒精鎖只要799美元？業者：恐無法遠端監控

2019-03-26 15:13

玩假的？Uber條款座談會 Uber、代僱駕駛不滿未受邀

2019-03-26 15:02

買到爐碴預售屋可止付並罰業者 最快5月上路

2019-03-26 14:48

擬修法重罰非法日租套房最高200萬 Airbnb等平台連坐

2019-03-26 14:37

春遊補助苗栗加碼 每人最高優惠3000元

2019-03-26 14:33

研究：攝取地中海飲食 對大腦有益

2019-03-26 14:31

知覺統合治療 幫年輕失智者復能

2019-03-26 14:26

精神科醫：親子溝通 衝突升溫先離開現場

2019-03-26 14:25

心情溫度計App 有助掃除憂鬱

2019-03-26 14:22

百日咳升溫！今年來10例 新生兒占7成

2019-03-26 14:19

降血壓藥問題頻傳 消基會：藥安應更嚴謹 比照食安

2019-03-26 14:17

三起百日咳家庭群聚 新生兒全中鏢

2019-03-26 14:06

帶狗狗上班好處多 研究指可減輕壓力荷爾蒙提高生產力

2019-03-26 13:34

驗光師、驗光生才能驗光 未依規定最高罰15萬

2019-03-26 13:17

快訊／近年最大量 每分鐘千隻紫斑蝶過境 國道緊急封閉

2019-03-26 12:31

四成自殺青少年源於憂鬱 心情溫度計App來幫忙

2019-03-26 12:12

酒精鎖防代吹 攝影機、遠端監控有法可解

2019-03-26 11:52

女子眼疼兩周 查出是免疫力低下引起「病毒性角膜炎」

2019-03-26 11:52

今年第二次 梨山民眾拍下今早日暈真美！

2019-03-26 11:46

影／28歲女經常便秘這次腹痛6天就醫 結果是大腸癌3期

2019-03-26 11:42

台東關山開出發票千萬大獎 鎮民笑稱「還我發票」

2019-03-26 11:32

影／車禍後不明原因歪頭 北醫附醫中西醫合作拯救她

2019-03-26 11:26

新版預售屋契約5月上路 禁用爐碴，屋簷、雨遮不得計價

2019-03-26 11:25

做餅乾、展肢體 Young記憶會館提昇失智者照護品質

2019-03-26 11:24

精神科醫師建議 學齡前就開始培養親子溝通　

2019-03-26 11:22

男子身上長紅疹...皮膚科抹藥無效 竟是梅毒作祟

2019-03-26 11:15

電動自行車改裝提速 交部討論是否罰鍰、沒入車輛

2019-03-26 10:38

孕婦發現卵巢腫瘤 懷孕14周腹腔鏡手術切除

2019-03-26 10:06

一戶可領2萬！ 節能家電補助 這樣申請就對了

2019-03-26 10:00

花蓮發生規模3地震 最大震度3級

2019-03-26 08:36
看更多

熱門文章

一戶可領2萬！ 節能家電補助 這樣申請就對了

2019-03-26 10:00

精神科醫生認證：妳變胖 是因為工作太認真！

2019-03-25 22:16

1000萬統一發票得主 就在嘉義這超商買報紙

2019-03-25 22:15

快訊／近年最大量 每分鐘千隻紫斑蝶過境 國道緊急封閉

2019-03-26 12:31

台東關山開出發票千萬大獎 鎮民笑稱「還我發票」

2019-03-26 11:32

不用再跑台北！華泰名品城5月全期開幕 超人氣「合點壽司」確定進駐

2019-03-25 17:45

G-Shock從不讓人失望！今年最有話題、增值款手表在這

2019-03-26 08:39

珍貴畫面！暌違多年蝶河重現國道 見證紫斑蝶生態奇景

2019-03-26 14:10

跑好幾家才買到！「孔雀抹茶泡芙」再掀騷動 只賣到4月12日

2019-03-25 20:11

雲林月子中心爆群聚感染 7名嬰兒感染RSV

2019-03-26 11:51

吳德榮：這三天回暖 周末濕冷

2019-03-26 07:22

趁老婆懷孕！模範老公買春未遂 人妻嘆：是否該放生？

2019-03-25 18:47

每日星座運勢／巨蟹今日表現受賞識 投資見好就收

2019-03-26 00:00

拒絕面試反被嗆難搞Loser 這間公司讓她感覺超沒品

2019-03-26 12:15

在外租屋的好幫手「快煮壺」 標檢局教你這樣選

2019-03-25 17:32

男子身上長紅疹...皮膚科抹藥無效 竟是梅毒作祟

2019-03-26 11:15

父母各自曾出軌 卻批評女兒男友家庭亂七八糟

2019-03-26 14:00

全台放晴略回暖 中南部上看30度

2019-03-26 05:10

春遊補助花蓮另加碼 一家四口最多送2000元

2019-03-25 20:23

【家的形狀‧與子偕行】蔡宇哲／結婚不是愛情的墳墓，是親情的開始

2019-03-26 06:00

電動自行車改裝提速 交部討論是否罰鍰、沒入車輛

2019-03-26 10:38

看過「馬告」開花嗎？素雅小黃花顛覆辛香印象

2019-03-26 07:28

男友氣她遇蟑螂卻求助男同事 網酸：同事像殺蟲劑？

2019-03-25 20:48

彭啟明：今起回暖三天如夏 空品也轉差

2019-03-26 07:53

「腿精」不是叫假的！凱亞葛柏美鞋廣告秀大長腿

2019-03-25 23:05

影／憤怒貓專攻擊男人和狗 放過女人與小孩

2019-03-25 18:46

LINE財務長訪台 選在台灣設亞洲首家「原生純網銀」的原因是這些

2019-03-25 23:39

【童言童語】蔡宛芳／拐杖都我買

2019-03-26 06:00

國保十年大限將至 百萬人仍欠繳

2019-03-25 23:39

影／28歲女經常便秘這次腹痛6天就醫 結果是大腸癌3期

2019-03-26 11:42

【親子教養】馥芙／幫女兒找回用餐的樂趣

2019-03-26 06:00

4月塔羅生命靈數運勢：有所選擇的不選擇 更難能可貴

2019-03-26 08:51

湯唯為RADO新廣告小露性感魅力 代言6年不顯老卻更美！

2019-03-26 08:34

麗嬰房送巴掌仙子衣服給台大 名醫：台灣良心企業還是很多

2019-03-25 18:22

又親又摸才第二！ 男生見女友爸爸十大白目行為

2019-03-26 15:32

環署改口 環評法「暫時沒有修法需要」

2019-03-25 23:39

酷航推促銷 3月26、27日東京首爾新加坡最低三折起

2019-03-25 19:40

朋友也該斷捨離！別再為那些不值得深交的人流淚

2019-03-26 13:15

今年第二次 梨山民眾拍下今早日暈真美！

2019-03-26 11:46

草莓芒果加麻糬冰淇淋超欠吃 邪惡組合這間超商有得買

2019-03-26 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top