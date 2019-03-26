感冒久咳不癒要當心 百日咳病例創4年新高

2019-03-26 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



新生兒出生2個月開始接種百日咳疫苗，滿5歲入學前接種最後一次，每年仍傳出群聚感染事件。疾管署公布，國內今年已累計10例百日咳個案，創四年同期新高，其中更發生3起百日咳家庭群聚事件。由於國內還有7700名2歲以下幼童，五合一疫苗未接種滿3劑基本劑，提醒今年疫情較高，父母盡快帶適齡寶貝接種。

依據監測資料統計，今年國內百日咳確定病例中，7人為3個月以下嬰幼兒，因未達疫苗接種年齡尚未接種疫苗，一開始都被診斷為感冒，但在吃藥後病情繼續惡化；孩子咳到吐、咳到缺氧，再次送醫才發現是百日咳，其中6名孩子住院，更有3名住進兒童加護病房，所幸都已康復出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，由於3起家庭群聚事件無明確關聯性，不排除社區中具潛在感染風險。該3起家庭群聚分別為一家奶奶與兩名2個月以下金孫共同中標、一家為20多歲的媽媽帶著3個月大的孩子，另一起為20多歲爸爸及2個月小孩染病。研判今年疫情較往年高，就是因為家庭群聚事件大增。

百日咳主要透過飛沫傳染，無論有無發病、有無症狀均有高度傳染力。根據估算，在毫無免疫力群體中只要1人百日咳，平均會傳染給12到17人。疾管署副署長羅一鈞提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，如咳嗽逾兩周，可能是百日咳危險徵兆。6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血，甚至因肺炎死亡。