玩假的？Uber條款座談會 Uber、代僱駕駛不滿未受邀

2019-03-26 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部上月21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103-1修正草案」，外界稱為Uber條款，引發Uber與計程車業者持續隔空互罵，公路總局近來陸續在北、中、南召開座談會，今天在台中舉辦分區座談會，不過Uber不滿60天諮商期已過一半，Uber及1萬名代僱駕駛卻沒有受邀參與任何討論。

Uber 呼籲政府積極召集所有相關利害關係人，包含代僱駕駛、租賃車行、網約科技平台業者，以及消費者參與討論，為台灣尋求多贏的解決方法。

交通部本月21日到高雄市舉辦「汽車運輸業管理規則第103-1修正草案南區座談會」，小客車租賃業者、網路叫車平台業者、代雇駕駛等不滿修法內容未顧及現況，近300人在場外抗議。進入場內的代表對交通部只邀計程車業者、未邀請代雇駕駛和消費者等表達不滿，退場抗議。

交通部的汽車運輸業管理規則修正草案，規定未來租賃業與網路平台叫車業者合作，必須以日租、時租方式計費，並以1小時為計價基礎，就算搭10分鐘的車，也要付1小時的錢；司機每結束一趟行程，必須先回車行、再接下一趟。網路平台叫車業者、租賃車業者認為諸多不符實際，盼能增訂網約車。

Uber今天指出，平台上1萬名駕駛非常擔憂交通部所預告的小客車租賃業和科技平台合作的規範修正將會嚴重造成生計問題，無法支撐家庭經濟。Uber 對此困境感同身受，也支持他們表達意見。

Uber表示，這個最具爭議性的法規已經在公共政策網路參與平台引起超過6000則的熱烈討論，原因很顯而易見，60天的諮商期已經過了一半，Uber 和一萬名代僱駕駛卻都沒有受邀參與任何討論。

Uber呼籲政府積極召集所有相關利害關係人，包含代僱駕駛、租賃車行、網約科技平台業者，以及消費者參與討論，為台灣尋求多贏的解決方法。