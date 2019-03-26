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前瞻2億打造完善長照 屏東15衛生所換新門面

2019-03-26 15:04中央社 屏東縣26日電

因應高齡化，打造完善醫療長照網，屏東縣政府爭取前瞻計畫新台幣2億餘元，新建3鄉鎮市衛生所、修及整建12個衛生所，今天，新建屏東市衛生所動土。

屏東縣共有33鄉鎮市衛生所，縣政府指出，近年前瞻計畫補助2億693萬7000元，縣府編列配合款1089萬5000元，總經費2億1783萬元，將新建屏東市衛生所、萬巒鄉衛生所及潮州鎮衛生所及修繕麟洛、崁頂、高樹鄉衛生所。

縣府表示，中央也同時補助1624萬9000元，配合縣款85萬9000元，總經費1710萬8000元，整建瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、三地門、霧台等8原住民鄉衛生所及滿州鄉衛生所。

新建屏東市衛生所在中正路北興路，由縣長潘孟安舉行動土典禮，潘孟安表示，屏東市人口近20萬，衛生所服務項目逐年增加，新建衛生所正式啟用後，將與醫院及診所連結，整合社區資源，提供優質安全的健康照護。

潘孟安說，新衛生所將一併規劃長期照顧部分將更能滿足屏東市失能失智者需求，也能提升生活品質並減輕家屬照顧壓力，屏東市新衛生所的興建，開啟全縣其他衛生所新、修整建序幕。

衛生局表示，目前的屏東市衛生所已使用超過38年，前瞻計畫補助款與縣款配合共6650萬1000元，興建地上4層的大樓，未來1樓做為衛生所服務空間、2樓為會議室及辦公室，3樓為多功能會議室、交誼廳、營養教室、4樓為日間照顧機構，預計明年5月完工。

衛生所潘孟安屏東縣政府

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