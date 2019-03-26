擬修法重罰非法日租套房最高200萬 Airbnb等平台連坐

2019-03-26 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



全台非法日租套房猖獗，交通部觀光局今天預告修正「發展觀光條例第55、55-1條修正草案」嚴罰非法日租套房；非法經營觀光旅館、旅館或民宿業者，金額提高到200萬元並得按次處罰，此外，Airbnb等平台網站若刊登非法旅宿資訊，也可處最高200萬元罰鍰，並命其限期移除內容。

立法院前年才三讀通過「發展觀光條例」第55-1、55-2條修正條文，增訂非法日租套房在Airbnb、Facebook等網路或電子平面媒體刊登攬客或營業廣告，可開罰套房業者3萬元至30萬元。不過非法日租套房仍不斷攀升，旅宿業者去年6月更大動作抗議。在政務委員張景森強力主導下，觀光局再次修法。

去年8月國家通訊委員會（NCC）、觀光局等單位曾一度討論，將針對違法平台以阻斷IP方式阻絕，不過引起軒然大波，加上就算阻絕了台灣端，從國外上平台網站訂房仍可看得到房源，難以落實。觀光局多次與旅宿、平台業者開會，認為斷網較不可行，仍希望國際訂房平台能重視商譽，主動負起篩選責任，從源頭管理。

觀光局表示，觀光局及各地政府都有定期上網搜尋訂房平台，若發現非法房源就會發文地方政府查核，訂房網站大多在地方政府查核、確定非法平台並告知時，會將房源下架，但仍希望訂房平台主動下架。在與地方政府、旅宿業者開會後，預告修正發展觀光條例55條及55-1條。

根據草案，若未領取營業執照或登記證而經營觀光旅館業務、旅行業務、觀光遊樂業務、旅館業務，將從現行10萬元以上、50萬元以下罰鍰，提高到10萬元以上、200萬元以下罰鍰，若是非法經營民宿者，則從現行6萬元以上、30萬元以下，提高到6萬元以上200萬元以下罰鍰。並勒令歇業。

此外，為遏止非法旅宿刊登營業廣告，本次修法也擴大懲處的刊登範圍及罰鍰。除了非法旅宿在廣告物、出版品、網路等平台散步或刊登營業訊息，可從現行3萬元以上、30萬元以下罰鍰，提高到6萬元以上、200萬元以下罰鍰，並命其限期移除內容，若未執行可按次處罰。

對於部分日租套房業者認為採共享經濟是新興模式。觀光局表示，非法部分就是按照現行法規執行，國內的民宿本來就已是共享經濟，透過家庭副業經營，Airbnb等平台希望都會區也能開放日租套房，這在現在法令就是不合規定，必須按照法規執行。

不過觀光局也表示，目前草案是與地方政府、旅宿業者討論出的最終意見，法規預告期仍會收集各間意見。