月經有大血塊別輕忽 可能子宮肌瘤作祟

2019-03-26 14:38 中央社 台北26日電



44歲王小姐近半年月經來時經血量超多，且有大塊如仙草凍的血塊，檢查發現是子宮肌瘤，與體質及愛喝豆漿有關。醫師提醒，含荷爾蒙食物如豆漿、當歸應適量攝取。

國泰綜合醫院婦產科主治醫師張美玲今天表示，子宮肌瘤是女性常見疾病，根據國家衛生研究院子宮肌瘤臨床指引所述，肌瘤好發於30歲以上的育齡婦女，發生率約20%，40至50歲發病率最高可達50%。

子宮肌瘤如果不大且位置沒有壓迫子宮腔，通常沒有症狀，也沒有痛感。如肌瘤太大或壓迫子宮腔，常見的症狀包括血塊增加、月經量過多導致貧血及因肌瘤壓迫鄰近器官引起的相關症狀，如壓迫膀胱、直腸導致頻尿及便秘。

44歲王小姐非常愛喝豆漿，幾乎把豆漿當水喝，且為改善經痛有吃補品保養。但近半年來發現每次月經來時經血量變多，伴有如仙草凍的大塊血塊。白天就得用夜用衛生棉，睡覺時因怕經血外漏，至少得起床3次換衛生棉，生活飽受困擾。

王小姐就醫檢查發現，有多顆子宮肌瘤及貧血，其中一顆4公分的肌瘤剛好在子宮腔正中央，影響子宮收縮，血紅素降到7mg/dL （成人女性正常值為12-16mg/dL）。經以子宮鏡手術切除中央那顆子宮肌瘤，解決半年來經血過多及貧血問題。

張美玲表示，經血量大及伴有血塊等症狀都是子宮肌瘤典型表現。一般而言，女性月經期間身體會釋放抗凝血劑，阻斷血液凝塊幫助經血排出，但經血量太大時，血塊組織來不及溶解就排出，就會出現生理期充滿血塊。

體質及女性荷爾蒙的過度刺激是造成子宮肌瘤的原因之一，張美玲表示，育齡女性應避免過量食用富含荷爾蒙食物，如豆漿、當歸、動物性油脂、蝦卵、蟹黃等。若出現月經量大，經期血塊愈來愈多，應盡早就醫切勿輕忽。

張美玲提醒，子宮肌瘤雖為良性，但症狀出現時，輕則影響日常生活，嚴重時造成不孕及貧血，長期貧血會影響抵抗力及心肺功能。婦女若介於生育年齡，且肌瘤已有症狀，視情況可考慮先以藥物治療改善症狀，再評估是否有侵入性治療的必要性，避免影響日後受孕以及生活品質。