研究：攝取地中海飲食 對大腦有益

2019-03-26 14:31 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



俗語總說吃魚頭腦壯壯，但確切知道吃什麼會對大腦有益嗎？研究指出，肥胖與大腦中的部份認知功能領域有關，攝取較多飽和脂肪與醣類的人，短期記憶較一般人差。對此，科學家建議老年人若要維持認知能力，需多攝取地中海飲食，該種飲食以蔬菜、全穀物為基礎，搭配含健康脂肪如橄欖油、紅肉，或能達到「頭好壯壯」的目標。

根據《澳洲專業健康討論網》報導，由於現代人攝取食物都越趨精緻化，經過多道加工程序後，食物帶給人體的能量會過剩，此研究原本是要減緩人體肥胖，而尋找特定食物對人體增胖的影響，但卻意外發現肥胖與大腦的部分認知領域有關，因此提出「吃特定食物對大腦有關」的結論。

學者表示，肥胖是影響大腦的原因之一，由於攝取較多飽和脂肪與糖類者，在短期記憶與認知水平都稍遜於一般人，換句話說，若要維持認知能力與大腦運作速度，不僅要減少攝取上述2項不健康因素，學者更推薦要改吃地中海飲食。

所謂地中海飲食，就是以蔬菜、全穀物為基本主食；補充必要的蛋白質與脂肪的部分，就以攝取（油性魚的）紅肉配橄欖油為主。其中，學者特別推薦蔬菜要多吃十字花科的，例如西蘭花、花椰菜及甘藍等。不過有趣的是，能證明水果對大腦認知能力有益的證據卻不多。

據《Livestrong網》報導，TED著名演講者奧利佛曾提過，雖然人們擔心謀殺與意外的死亡原因，但若不弄懂怎麼吃，飲食文化也可能默默降低身體機能，到最後變成有害，因此他強調學習吃什麼的基本知識很重要。

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