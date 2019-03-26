珍貴畫面！暌違多年蝶河重現國道 見證紫斑蝶生態奇景

2019-03-26 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



國道三號雲林縣林內鄉觸口路段今天上午大量紫斑蝶遷徙過境，瞬間蝶量每分鐘最多超過1200隻紫斑蝶通過，高速公路總局緊急封閉國道三號北上252K至253K外側車道，台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，是近年來監測最大量一次，林內鄉長張維崢在現場看到睽違多年蝶河重現，感動不已。

陳瑞祥表示，今天上午近10時天氣放晴，紫斑蝶陸續出現北飛，10時22分每分鐘超過250隻紫斑蝶通過，已達國道封道標準，高速公路總局緊急封閉國道三號北上252K至253K外側車道，接下來蝶量逐漸增加，瞬間蝶量最多每分鐘超過1200隻，是他印象中從2008年監測至今瞬間通過國道最大的蝶量，直到12時50分數量減至250隻以下國道才恢復通行。

張維崢表示，紫斑蝶季活動上周末開幕，偏偏遇到鋒面過境，前來參加活動的遊客撲空看不到紫斑蝶，今天紫斑蝶蜂湧而出，形成難得一見的蝶河壯觀景象，公所派員將珍貴畫面記錄下來與無法到場的民眾分享。