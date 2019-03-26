珍貴畫面！暌違多年蝶河重現國道 見證紫斑蝶生態奇景
國道三號雲林縣林內鄉觸口路段今天上午大量紫斑蝶遷徙過境，瞬間蝶量每分鐘最多超過1200隻紫斑蝶通過，高速公路總局緊急封閉國道三號北上252K至253K外側車道，台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，是近年來監測最大量一次，林內鄉長張維崢在現場看到睽違多年蝶河重現，感動不已。
陳瑞祥表示，今天上午近10時天氣放晴，紫斑蝶陸續出現北飛，10時22分每分鐘超過250隻紫斑蝶通過，已達國道封道標準，高速公路總局緊急封閉國道三號北上252K至253K外側車道，接下來蝶量逐漸增加，瞬間蝶量最多每分鐘超過1200隻，是他印象中從2008年監測至今瞬間通過國道最大的蝶量，直到12時50分數量減至250隻以下國道才恢復通行。
張維崢表示，紫斑蝶季活動上周末開幕，偏偏遇到鋒面過境，前來參加活動的遊客撲空看不到紫斑蝶，今天紫斑蝶蜂湧而出，形成難得一見的蝶河壯觀景象，公所派員將珍貴畫面記錄下來與無法到場的民眾分享。
張維崢表示，紫斑蝶季活動事先無法掌握天氣變化，常有民眾抱怨參加活動卻看不到紫斑蝶，甚至質疑公所騙人，今天將珍貴畫面記錄下來，證實林內鄉真有紫斑蝶遷徙的生態奇觀，國道讓蝶也是真實事件，本周末紫斑蝶季活動持續登場，希望屆時老天作美，有個好天氣讓遊客見證紫斑蝶遷徙奇景。
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