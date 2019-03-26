三起百日咳家庭群聚 新生兒全中鏢

2019-03-26 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



家中有新生兒者須注意，小心百日咳群聚。衛福部疾病管制署今發表疫情統計，共計10例百日咳確診病例，較前三年同期病例數高外，其中三起為家庭群聚。10例確診病例中，有7例皆為出生未滿三個月的新生兒。

疾管署呼籲，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略而傳染給家中嬰幼兒或成員，引發群聚感染，民眾若有疑似症狀應及時就醫，以免病情加重。

疾管署副署長羅一鈞表示，據監測資料統計，國內今年共計10例百日咳確診病例，較2016至2018年同期病例數高。10例中2例為北部，8例為南部；其中7例發病年齡為三個月以下嬰幼兒，皆未達疫苗接種年齡或尚未接種疫苗。其中一名新生兒出生僅一個多月就先發病，出現嚴重咳嗽、缺氧、臉色發紫等情形，經送醫治療後症狀已趨緩；而後母親接受檢查，也確診為百日咳，只是症狀不明顯，應是受母親感染。

羅一鈞說，家中成員只要有兩人以上出現百日咳，即為家庭群聚。由於該三起家庭群聚無明確關聯性，不排除社區中具潛在感染風險。

百日咳主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，症狀為持續咳嗽超過兩週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，若為嬰幼兒感染，症狀通常較為嚴重，六個月以下的嬰兒為高危險群，可能引起肺炎、腦病變、腦出血，嚴重者甚至有死亡可能。

羅一鈞表示，預防百日咳，接種疫苗仍為最有效方式，目前提供嬰幼兒於出生滿二、四、六、18個月，及滿5歲至入小學前，各接種一劑百日咳相關疫苗，民眾可至合約院所完成接種。此外，也建議懷孕28至36周婦女、嬰兒照顧者可自費接種一劑疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。

此外，疾管署也提醒，目前國際間麻疹的流行仍持續，鄰近國家中，日本疫情雖連續三周下降，但香港、澳門則出現機場和醫院群聚情形；因春假即將到來，呼籲國人若旅遊、工作等到上述國家時，應提高警覺加強防範；另外，因國內持續有境外移入個案發生，進出公共場所或人多擁擠的地方，應避開咳嗽人群，並配戴口罩，以降低感染風險。