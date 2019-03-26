驗光師、驗光生才能驗光 未依規定最高罰15萬

2019-03-26 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



眼睛是人的靈魂之窗，若配戴不正確的眼鏡，會造成視力不良、眼睛疲勞及頭暈等不良影響，中央於105年1月6日公布施行《驗光人員法》，規定驗光人員應經國家考試及格以確保專業人員的素質，守護國人的身體健康。記者許政榆／攝影 分享 facebook

《驗光人員法》於105年1月6日公布施行，規範驗光人員遇有15歲以下者，須在醫師指導下才能進行驗光。而未滿6歲兒童之驗光，則必須由眼科醫師親自執行。桃園市衛生局統計，截至今年2月桃園市共有91家合格驗光所開業、其中與眼鏡行合設的有75家，保障民眾視力保健及驗光品質。

桃園市衛生局指出，106年開始實施驗光人員證照考試，將驗光人員、機構、設備納入規範與管理，驗光業務必須由取得證書的驗光人員來執行，如果遇15歲以下有驗光需求者，驗光人員必須在醫師指導下為之，未滿6歲兒童的驗光則是不得為之。違反規定者，依驗光人員法第45條規定，可處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，情節重大者可處1個月以上1年以下停業處分或廢止其執業執照。

桃園市驗光師公會理事長劉永富表示，驗光過去多半由眼科醫師進行、或一般眼鏡行簡單檢查視力，但眼睛是人的靈魂之窗，在醫師看診期間無法做完整驗光流程，一般眼鏡行則無驗光專業，若配戴不正確的眼鏡，會造成視力不良、眼睛疲勞及頭暈等不良影響，故政府規定驗光人員應經國家考試及格以確保專業人員的素質，以其專業在職場上守護國人的身體健康。

在驗光人員法施前已設立的眼鏡行，驗光人員若想與眼鏡行同一個地址設立驗光所，必須向縣市衛生局申請，取得開業執照後始得為之，並應由具驗光人員特種考試資格者執行驗光業務，在該法實施行後10年內免罰。在該法施行後設立之眼鏡行，僅能進行販售業務，若擅自幫民眾執行驗光，依驗光人員法第43條規定，可處3萬至15萬元罰緩。同時該址的眼鏡行也必須依據藥事法相關規定，申請使用範圍的變更。

桃園市驗光師公會副理事長鄭仲哲說，為讓現行從業人員有緩衝期，可準備考試取得證照，衛福部明定10年時間，最晚116年應考取驗光師，若眼鏡行人員沒有驗光師證照，就只能賣眼鏡不能驗光。目前桃園市開業眼鏡行將近4600多家、1500位從業人員，加入桃園驗光師公會會員有335位、91家，也呼籲從業人員一同提升驗光師品質，盡快考取執照，並加入公會保障權益。