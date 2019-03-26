病人自主權利法上路 醫院院長夫婦帶頭簽署預立書

2019-03-26 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



病人自主權利法於今年1月正式上路，嘉義大林慈濟醫院為此開設預立醫療照護諮商門診，讓簽署意願人和親朋好友能在舒適安心的環境，與醫療團隊、家人討論自己的終生大事。院長賴寧生帶頭響應，偕同太太一起簽署「預立醫療決定書」，號召醫院同仁、民眾響應預約簽署。

安寧緩和醫療科主任孔睦寰醫師回想過去的臨床經驗，遇到許多無意識的插管或臥床病人，在意識清楚時尚未表明意願，家屬不知道病人的想法，以至於親屬間難以決定，醫療團隊也面臨考驗，如今有了「病人自主權利法」，家屬、醫療團隊有了明確依據。

預立醫療照護諮商門診的緩和醫療團隊，成員包括醫師、護理師、臨床心理師、社工師參與諮詢。孔睦寰指出，不同於以往的「安寧緩和醫療條例」，「病人自主權利法」適用範圍有末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、其他經政府公告之重症等五大類，並且針對維持生命治療、人工營養及流體餵養有提供更明確的選擇。