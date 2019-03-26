朋友也該斷捨離！別再為那些不值得深交的人流淚

2019-03-26 13:15 聯合新聞網 文章提供／遠見



把時間留給真正的朋友。 示意圖／ingimage 分享 facebook 在每個人整段的生命過程中，我們的朋友在生活過程中有很大的變化──有人依然友好、有人早已不知去向，但這就是人生必然的途徑。

很多友誼是在學生時期的操場上開始的，也有很多是從有記憶以來，就從兒時開始不離不棄的玩伴。然而，這些友情卻往往隨著畢業、進入職場、步入婚姻關係後開始平淡，雖然並沒有時時刻刻保持聯繫，但你知道，一旦有困難或我們需要對方時，他會一直在那裡。

可惜的是，大多數友情卻往往不是這種類型。《有毒友誼：了解規則與處理破碎關係》（Toxic Friendships）作者、蘇格蘭教育學院教授蘇珊（Suzanne Degges-White）分享，「我們會改變，我們的朋友也會隨著時間的流逝而改變， 就和你隨著年紀增長，人生階段的期許也會有不同的變化。」

成為朋友的關鍵：距離與興趣

專家解釋，我們最初與他人成為朋友的原因，最主要的關鍵就是距離接近，像是班上的同學、社團的夥伴、彼此因為某些共同目標而努力的朋友，當有了相同興趣或共通點，友誼的羈絆會更加堅實，

不過，縱使曾經多麼要好，當彼此的興趣與話題不復存在、距離日漸遙遠，日積月累堆疊的尷尬和陌生都會使得破鏡難圓──少了交流，曾經的革命情感都是過往雲煙。

「我們傾向於與我們相似的人做朋友。」專家補充，「和自己興趣相投的人相處起來更為快樂，因為無論我們分享什麼，都有助於驗證自己的品味、價值觀和偏好，並滿足實際的需求。」

要認知到的是，在整個生命中，朋友在我們生活中所扮演的角色會發生變化，像是當我們結婚或為人父母時，你的交友圈也會隨著育兒的習慣改變，這是人之常情。

適時地篩選朋友 生活會更加快樂

而更多的時候，對於愛情、親情來說，友誼本身的濃烈程度就比不上它們。隨著社群軟體的發達，人與人之間的交際似乎更加廣泛與遼闊，但卻近乎只停留在表面的膚淺和客套，專家說，適時地篩選朋友、逃避不必要的社交，你的生活能更多清爽和快樂。

達特茅斯學院社會心理學教授馬扎德（Mahzad Hojjat）博士表示，「如果一段友情，你已經開始感到片面，也許都是你在付出，或對方根本疏於聯繫，這種不健康的關係其實已沒有必要維持，問問自己，你真的需要這些朋友嗎？」

他提出幾點判斷方法，讓人更方便的把朋友斷捨離。

1、對方犯了大禁忌

如果有一個朋友從你身上偷竊、散佈謠言、對你說謊或背地裡說你壞話，這些都是打破朋友信任基礎的罪過，不要想要試著原諒，這些朋友真的不用再聯繫。

2、交流過程只充滿消極態度

友誼應該花時間在真正關心你並支持你的人相處，而不是一個人總是數落你或態度消極，這樣其實一點意義也沒有。

3、當你和朋友相處後，你只感到更糟，而不是更好

當然，也許友情的相處總是無法避免抱怨工作、抱怨另一半的不是，但如果每次相處都只是抱怨東、抱怨西，只是讓人也跟著感到煩躁。但若對方有憂鬱症除外。

4、你無法從朋友身上學到任何優點

每一個朋友，都一定或多或少有能讓對方學習與改變的長處，這不代表學歷或職場能力，而是個性的使然，有著不一樣的省思或體悟。但，若你沒辦法從一段友情中得到溫暖或快樂，那就值得你深思。

5、朋友經常令你失望或爽約

也許，你可以原諒第一次或第二次，但如果這種模式持續存在，久而久之的確惹人生厭，也許，這種人不用再約也無妨。

6、當你不自覺地忽略朋友的訊息或來電

其實，這也代表著在潛意識中，對方已經讓你沒有想要再深交的理由，那麼不要覺得可惜，慢慢淡出也是一種選擇。

專家強調，當友誼不值得時，不要因為你終止了這段關係而感到內疚，「捫心自問是否有給這段關係一個公平的機會，如果無愧於心，也真的沒有從這段友情中學到什麼，那確實是該給自己放下，好好地繼續邁進。」

專家建議，我們應該仔細檢視生活中哪些人是你「真正的朋友」，並用一些方法來捫心自問：

1、哪些朋友在相處時，我是感到開心、快樂、沒有壓力的？

2、哪些朋友是在我有困難、情緒低落時，願意出面陪伴我、鼓勵我的？

3、我心情不好時，我會想與誰分享？誰又能不把我的心底祕密說出去？

如果那些你覺得是你朋友的人，並不認為你是朋友，你也沒必要感到灰心。可能他們就是你生命中的過客。

（作者／魯皓平 本文出自2019.03.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）