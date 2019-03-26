一年近200青少年自殺亡 親子溝通是防治關鍵

2019-03-26 13:25 中央社 台北26日電



台灣自殺防治學會公布，2017年有193名青少年自殺身亡，等同台灣每不到2天就有一名青少年自殺殞命。孩子自殺前都有預兆，專家建議家長留心觀察，多主動關心溝通，最好定期約會。

台灣自殺防治學會理事長李明濱今天在記者會表示，在2017年國人10大死因中，自殺是青少年（15歲至24歲）族群第二大死因。自殺通報人次顯示，青少年自殺人數從2017年底至2018年明顯上升，就2018年的自殺通報數據而言，兒童與青少年共計通報7179人次。

李明濱說，青少年的自殺行為及意念背後是一連串因素相互影響，並非單一因素造成，但在脆弱時刻就可能萌生自殺意念和行為。

如青少年因身心發展還沒有完全成熟，遇到困擾時可能說不出口，情緒不知如何抒發，會透過沉迷手機或電腦遊戲、拒絕上學來表現，甚至有孩子以割腕見血來抒發心情。家長常常只看到表象，沒有傾聽孩子的心情，也常常錯失發現孩子有自殺意念的先機。

根據自殺通報數據，青少年自殺主要原因以「憂鬱傾向、罹患憂鬱症」（41.3%）為最高，次高依序為「感情因素」（30.2%）與「家庭成員問題」（20.9%）。顯示對青少年族群而言，精神健康以及情感人際關係是影響他們最大的因素。

台灣自殺防治學會推出「找回愛的連結」宣導影片，故事主角是女高中生雅婷，她日常生活被上課、考試、補習填滿，媽媽忙於工作，常常對雅婷失去耐心。在生活中無法感受到溫暖下，雅婷透過交友軟體認識男網友，被媽媽發現而沒收手機。

雅婷一氣之下就半夜蹺家，也不去上學，回家後又被媽媽斥責一頓。雅婷內心的痛苦與悲傷再度湧上且將她淹沒，最後，她採取了自我傷害的方式。幸好，在影片的最後，雅婷接受專業介入，低落與憂鬱隨之消散，終於改善與母親間緊繃的關係並重拾笑容。

台灣自殺防治學會常務理事、兒少精神專科醫師陳俊鶯表示，孩子有自殺意念前都會有預兆，如孩子可能會寫下心情、在網路留言，或生活習慣突然改變，飲食不正常、睡眠不好等。如果孩子學業成績退步，要了解原因，並讓孩子有機會說明。

陳俊鶯說，有些孩子會有焦慮、憂鬱等情緒困擾，但會先用身體症狀表現出來，如常喘不過氣、常拉肚子，背後就可能是心理問題，家長如果發現這些狀況可先互動，評估孩子是否需要找專業介入幫忙。

更重要的是，親子的互動模式應更親密，彼此同理，建立良性的溝通模式，孩子有話可以說出口，家長願意傾聽，對孩子情緒抒發有非常大的幫助。

陳俊鶯建議，家長不妨定時和孩子來一場約會，選擇孩子的興趣，如爸爸可陪兒子打籃球、媽媽可以帶孩子看電影、出門遊玩、散步等。

李明濱也建議，家長不要輕易標籤化孩子，如孩子學習不好，就說孩子「笨」；孩子網路成癮就說「沒意志力」。孩子會將這些評語內化，變得更加自卑。

李明濱表示，曾有孩子在諮商時提到，「如果自殺，除了自己的痛苦可以解脫，爸媽也不會因為我吵架了」，爸媽才恍然大悟，全家抱在一起痛哭。顯示孩子重視爸媽的心情，可能成為壓倒孩子的最後一根稻草。

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