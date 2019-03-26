親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

一條褲子穿20年 88歲新竹榮民伯伯賣房慨捐7百萬

24歲檢舉達人月入10萬擁賓士套房 女友嫌棄：丟臉

一年近200青少年自殺亡 親子溝通是防治關鍵

2019-03-26 13:25中央社 台北26日電

台灣自殺防治學會公布，2017年有193名青少年自殺身亡，等同台灣每不到2天就有一名青少年自殺殞命。孩子自殺前都有預兆，專家建議家長留心觀察，多主動關心溝通，最好定期約會。

台灣自殺防治學會理事長李明濱今天在記者會表示，在2017年國人10大死因中，自殺是青少年（15歲至24歲）族群第二大死因。自殺通報人次顯示，青少年自殺人數從2017年底至2018年明顯上升，就2018年的自殺通報數據而言，兒童與青少年共計通報7179人次。

李明濱說，青少年的自殺行為及意念背後是一連串因素相互影響，並非單一因素造成，但在脆弱時刻就可能萌生自殺意念和行為。

如青少年因身心發展還沒有完全成熟，遇到困擾時可能說不出口，情緒不知如何抒發，會透過沉迷手機或電腦遊戲、拒絕上學來表現，甚至有孩子以割腕見血來抒發心情。家長常常只看到表象，沒有傾聽孩子的心情，也常常錯失發現孩子有自殺意念的先機。

根據自殺通報數據，青少年自殺主要原因以「憂鬱傾向、罹患憂鬱症」（41.3%）為最高，次高依序為「感情因素」（30.2%）與「家庭成員問題」（20.9%）。顯示對青少年族群而言，精神健康以及情感人際關係是影響他們最大的因素。

台灣自殺防治學會推出「找回愛的連結」宣導影片，故事主角是女高中生雅婷，她日常生活被上課、考試、補習填滿，媽媽忙於工作，常常對雅婷失去耐心。在生活中無法感受到溫暖下，雅婷透過交友軟體認識男網友，被媽媽發現而沒收手機。

雅婷一氣之下就半夜蹺家，也不去上學，回家後又被媽媽斥責一頓。雅婷內心的痛苦與悲傷再度湧上且將她淹沒，最後，她採取了自我傷害的方式。幸好，在影片的最後，雅婷接受專業介入，低落與憂鬱隨之消散，終於改善與母親間緊繃的關係並重拾笑容。

台灣自殺防治學會常務理事、兒少精神專科醫師陳俊鶯表示，孩子有自殺意念前都會有預兆，如孩子可能會寫下心情、在網路留言，或生活習慣突然改變，飲食不正常、睡眠不好等。如果孩子學業成績退步，要了解原因，並讓孩子有機會說明。

陳俊鶯說，有些孩子會有焦慮、憂鬱等情緒困擾，但會先用身體症狀表現出來，如常喘不過氣、常拉肚子，背後就可能是心理問題，家長如果發現這些狀況可先互動，評估孩子是否需要找專業介入幫忙。

更重要的是，親子的互動模式應更親密，彼此同理，建立良性的溝通模式，孩子有話可以說出口，家長願意傾聽，對孩子情緒抒發有非常大的幫助。

陳俊鶯建議，家長不妨定時和孩子來一場約會，選擇孩子的興趣，如爸爸可陪兒子打籃球、媽媽可以帶孩子看電影、出門遊玩、散步等。

李明濱也建議，家長不要輕易標籤化孩子，如孩子學習不好，就說孩子「笨」；孩子網路成癮就說「沒意志力」。孩子會將這些評語內化，變得更加自卑。

李明濱表示，曾有孩子在諮商時提到，「如果自殺，除了自己的痛苦可以解脫，爸媽也不會因為我吵架了」，爸媽才恍然大悟，全家抱在一起痛哭。顯示孩子重視爸媽的心情，可能成為壓倒孩子的最後一根稻草。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

憂鬱症

相關新聞

雲林月子中心爆群聚感染 7名嬰兒感染RSV

2019-03-26 11:51

帶狗狗上班好處多 研究指可減輕壓力荷爾蒙提高生產力

2019-03-26 13:34

春遊補助 蘭嶼享受不到 在地旅宿業者盼政府協助

2019-03-26 14:11

朋友也該斷捨離！別再為那些不值得深交的人流淚

2019-03-26 13:15

擬修法重罰非法日租套房最高200萬 Airbnb等平台連坐

2019-03-26 14:37

春遊補助苗栗加碼 每人最高優惠3000元

2019-03-26 14:33

研究：攝取地中海飲食 對大腦有益

2019-03-26 14:31

三起百日咳家庭群聚 新生兒全中鏢

2019-03-26 14:06

驗光師、驗光生才能驗光 未依規定最高罰15萬

2019-03-26 13:17

台大公布校長遴選檢討報告：問題在法令制度未明確規範

2019-03-26 12:32

快訊／近年最大量 每分鐘千隻紫斑蝶過境 國道緊急封閉

2019-03-26 12:31

四成自殺青少年源於憂鬱 心情溫度計App來幫忙

2019-03-26 12:12

敏感族群注意！一張圖看懂未來三天空氣品質

2019-03-26 12:11

酒精鎖防代吹 攝影機、遠端監控有法可解

2019-03-26 11:52

女子眼疼兩周 查出是免疫力低下引起「病毒性角膜炎」

2019-03-26 11:52

今年第二次 梨山民眾拍下今早日暈真美！

2019-03-26 11:46

影／28歲女經常便秘這次腹痛6天就醫 結果是大腸癌3期

2019-03-26 11:42

台東關山開出發票千萬大獎 鎮民笑稱「還我發票」

2019-03-26 11:32

影／車禍後不明原因歪頭 北醫附醫中西醫合作拯救她

2019-03-26 11:26

新版預售屋契約5月上路 禁用爐碴，屋簷、雨遮不得計價

2019-03-26 11:25

做餅乾、展肢體 Young記憶會館提昇失智者照護品質

2019-03-26 11:24

精神科醫師建議 學齡前就開始培養親子溝通　

2019-03-26 11:22

男子身上長紅疹...皮膚科抹藥無效 竟是梅毒作祟

2019-03-26 11:15

電動自行車改裝提速 交部討論是否罰鍰、沒入車輛

2019-03-26 10:38

孕婦發現卵巢腫瘤 懷孕14周腹腔鏡手術切除

2019-03-26 10:06

一戶可領2萬！ 節能家電補助 這樣申請就對了

2019-03-26 10:00

花蓮發生規模3地震 最大震度3級

2019-03-26 08:36

彭啟明：今起回暖三天如夏 空品也轉差

2019-03-26 07:53

看過「馬告」開花嗎？素雅小黃花顛覆辛香印象

2019-03-26 07:28

吳德榮：這三天回暖 周末濕冷

2019-03-26 07:22

全台放晴略回暖 中南部上看30度

2019-03-26 05:10

健康你我他／賞櫻論茶 不需要勇腳

2019-03-26 00:14

解化療神經副作用 中醫來幫忙

2019-03-26 00:00

腎病變、糖尿病 記得多看「兩眼」

2019-03-25 23:54

失智症新藥又失敗 台灣這次別缺席

2019-03-25 23:47

老舊柴油車 「僅2萬輛須淘汰」

2019-03-25 23:39

國保十年大限將至 百萬人仍欠繳

2019-03-25 23:39

環署改口 環評法「暫時沒有修法需要」

2019-03-25 23:39

傷心真「傷心」 血管先撐不住

2019-03-25 23:36
看更多

熱門文章

一戶可領2萬！ 節能家電補助 這樣申請就對了

2019-03-26 10:00

精神科醫生認證：妳變胖 是因為工作太認真！

2019-03-25 22:16

春遊補助4月開跑 各縣市優惠全在這張表

2019-03-25 14:37

1000萬統一發票得主 就在嘉義這超商買報紙

2019-03-25 22:15

台東關山開出發票千萬大獎 鎮民笑稱「還我發票」

2019-03-26 11:32

快訊／近年最大量 每分鐘千隻紫斑蝶過境 國道緊急封閉

2019-03-26 12:31

生兩個孩子還是很辣 維密超模靠果昔維持好身材

2019-03-25 15:58

不用再跑台北！華泰名品城5月全期開幕 超人氣「合點壽司」確定進駐

2019-03-25 17:45

G-Shock從不讓人失望！今年最有話題、增值款手表在這

2019-03-26 08:39

跑好幾家才買到！「孔雀抹茶泡芙」再掀騷動 只賣到4月12日

2019-03-25 20:11

吳德榮：這三天回暖 周末濕冷

2019-03-26 07:22

趁老婆懷孕！模範老公買春未遂 人妻嘆：是否該放生？

2019-03-25 18:47

雲林月子中心爆群聚感染 7名嬰兒感染RSV

2019-03-26 11:51

每日星座運勢／巨蟹今日表現受賞識 投資見好就收

2019-03-26 00:00

在外租屋的好幫手「快煮壺」 標檢局教你這樣選

2019-03-25 17:32

拒絕面試反被嗆難搞Loser 這間公司讓她感覺超沒品

2019-03-26 12:15

男子身上長紅疹...皮膚科抹藥無效 竟是梅毒作祟

2019-03-26 11:15

清明掃墓小心恙蟲 未妥善治療死亡率達60%

2019-03-25 15:30

全台放晴略回暖 中南部上看30度

2019-03-26 05:10

春遊補助花蓮另加碼 一家四口最多送2000元

2019-03-25 20:23

【家的形狀‧與子偕行】蔡宇哲／結婚不是愛情的墳墓，是親情的開始

2019-03-26 06:00

電動自行車改裝提速 交部討論是否罰鍰、沒入車輛

2019-03-26 10:38

看過「馬告」開花嗎？素雅小黃花顛覆辛香印象

2019-03-26 07:28

彭啟明：今起回暖三天如夏 空品也轉差

2019-03-26 07:53

男友氣她遇蟑螂卻求助男同事 網酸：同事像殺蟲劑？

2019-03-25 20:48

LINE財務長訪台 選在台灣設亞洲首家「原生純網銀」的原因是這些

2019-03-25 23:39

影／憤怒貓專攻擊男人和狗 放過女人與小孩

2019-03-25 18:46

「腿精」不是叫假的！凱亞葛柏美鞋廣告秀大長腿

2019-03-25 23:05

國保十年大限將至 百萬人仍欠繳

2019-03-25 23:39

【童言童語】蔡宛芳／拐杖都我買

2019-03-26 06:00

湯唯為RADO新廣告小露性感魅力 代言6年不顯老卻更美！

2019-03-26 08:34

影／28歲女經常便秘這次腹痛6天就醫 結果是大腸癌3期

2019-03-26 11:42

【親子教養】馥芙／幫女兒找回用餐的樂趣

2019-03-26 06:00

4月塔羅生命靈數運勢：有所選擇的不選擇 更難能可貴

2019-03-26 08:51

麗嬰房送巴掌仙子衣服給台大 名醫：台灣良心企業還是很多

2019-03-25 18:22

環署改口 環評法「暫時沒有修法需要」

2019-03-25 23:39

酷航推促銷 3月26、27日東京首爾新加坡最低三折起

2019-03-25 19:40

今年第二次 梨山民眾拍下今早日暈真美！

2019-03-26 11:46

老舊柴油車淘汰政策轉彎 環保署：僅2萬輛須淘汰

2019-03-25 14:56

台大公布校長遴選檢討報告：問題在法令制度未明確規範

2019-03-26 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top