快訊／近年最大量 每分鐘千隻紫斑蝶過境 國道緊急封閉

2019-03-26 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



紫斑蝶過境。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

國道三號雲林縣林內鄉觸口段今天出現大量紫斑蝶過境，每分鐘瞬間最高達1290隻紫斑蝶穿越國道，是高速公路總局2013年開始統計至今，最大量的一次，高速公路緊急封閉北上252K至253K路段，目前仍在封閉中，請用路人行經減慢速度。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥說，是2008年以來瞬間最大蝶量。 國道三號雲林縣林內鄉觸口段今天出現大量紫斑蝶過境。圖／民眾提供 分享 facebook