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新生兒口中有破洞 醫：直接帶給醫師看最保險

2019-03-26 12:30聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名母親在替剛出生5天的新生兒餵奶時，突然發現嬰兒口腔軟顎處有一個破洞，馬上帶小孩求診，後來確診為「新生兒腸病毒感染」。中山醫學大學附設醫院中興院區兒科主任顧明修指出，新生兒腸病毒重症機率及死亡率都比較高，家長只要發現新生兒口中有破洞，為避免誤認只是一般磨擦型破皮，最好趕緊給醫師看看。

他說，一個月內的新生兒，產前或生產過程中被腸病毒感染的媽媽傳染，或產後接觸腸病毒患者而得到腸病毒，稱為新生兒腸病毒感染。

新生兒腸病毒感染大部分無症狀或只是較輕微症狀如發燒、活力下降、喝奶量減少等，少部分會有重症如敗血症、腦炎、腦膜炎、心肌炎、肝炎等，但和幼兒腸病毒及一般腸病毒比較，重症機率及死亡率都比較高。

他說，新生兒腸病毒症狀較不典型，較少有口腔水泡潰瘍及手掌腳掌水泡等症狀，此外，成人家屬得到腸病毒大部分沒有症狀而易忽略掉接觸史，使得新生兒腸病毒不易診斷。

新生兒吸奶嘴，有時候吸力太大，奶嘴頭會碰觸嬰兒的口腔或軟顎，但導致機械性潰瘍或破皮，但不致影響食慾或哭鬧；顧明修說，不同於幼兒腸病毒，新生兒腸病毒比較不會出口腔水泡潰瘍及手掌腳掌水泡等典型腸病毒症狀。若嬰兒沒有症狀，活力好飲食正常，媽媽產前，嬰兒產後沒有接觸史，就比較不像腸病毒感染，但還是不應掉以輕心。因為，其他會導致嬰兒口腔潰瘍或破皮的疾病如鵝口瘡、病毒感染等也須注意。

他提醒，有些寶寶吸奶嘴時較用力，奶嘴碰觸嘴巴導致口腔破皮，這時可停止奶嘴，或用質地較軟的奶嘴。有時候是奶嘴頭過長導致，這時可改用奶嘴頭較短的奶嘴，並觀察口腔破皮是否改善。

中山醫學大學附設醫院中興院區兒科主任顧明修指出，新生兒腸病毒重症機率及死亡率都比...
中山醫學大學附設醫院中興院區兒科主任顧明修指出，新生兒腸病毒重症機率及死亡率都比較高，家長只要發現新生兒口中有破洞，為避免誤認只是一般磨擦型破皮，最好趕緊給醫師看看。圖／中山醫學大學附設醫院提供
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腸病毒新生兒嬰兒

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