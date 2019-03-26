四成自殺青少年源於憂鬱 心情溫度計App來幫忙

2019-03-26 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



自殺高居青少年十大死因中的第二位，自殺通報資料顯示，超過四成的孩子受憂鬱症或憂鬱傾向影響所致。有鑑於此，台灣自殺防治學會推出免費的心情溫度計App，近期還有升級版，除了可以自我檢測心理健康，還可給予分析建議、提供求助資源、提醒下回檢測等，幫助自覺管理壓力、維持心理健康。

台灣自殺防治學會近日推出衛教影片（https://youtu.be/ln6ASpyfWzw），片中一名女高中生雅婷日常生活都在考試、補習，母親忙於工作而無暇理她，漸漸地，她轉向網路認識男網友來填補空虛。一日被母親發現、沒收手機，雅婷一氣之下離家、翹課，更在悲傷無措之下自我傷害。

雅婷的經驗是許多青少年生命的縮影。衛福部統計顯示，自殺高居青少年十大死因中的第二位，106年15至24歲族群自殺死亡人數有193人，去年被通報自殺的兒童與青少年高達7179人次，去年11月間更衝到各年齡層自殺通報比例之最。

台灣自殺防治學會理事長李明濱說，自殺通報資料顯示，高達41.3%的青少年自殺誘因是因為有憂鬱傾向或罹患憂鬱症，30.2%肇因於感情因素，20.9%是因家庭成員問題所致。

李明濱說，憂鬱傾向、感情問題、家庭成員衝突等必然有跡象，像是情緒低落、焦慮、不耐、自卑、失眠障礙等，連帶可能有學業退步等狀況。「此時的當事人非常需要情感支持，但台灣家長普遍有較高權威性、習於先罵或先提供建議。如此一來，可能使溝通立刻無效」。

李明濱建議，家長應戒急用忍、優先撥時間聆聽。對孩子而言，光是說話有人聽就是一種情緒宣洩、就已有療癒作用；對家長而言，透過聆聽，可以知道孩子行為背後的整個故事脈絡。例如知道孩子深陷電玩是因為內心無法接受好朋友離去，而明白孩子的困境，就有機會與他共謀出路。

為幫助民眾自覺管理壓力、維持心理健康，台灣自殺防治學會推出免費的心情溫度計App，可連至App store或Google play商店搜尋「心情溫度計」，或用手機掃描QR code下載。