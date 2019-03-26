敏感族群注意！一張圖看懂未來三天空氣品質

2019-03-26 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



根據環保署資料顯示，今天上午監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東、中部空品區及澎湖地區多為「良好」等級；雲嘉南空品區及馬祖地區為「普通」等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。

根據氣象局資料顯示，今日受東北季風影響，東半部及西半部山區有局部短暫陣雨，其他各地及離島多為多雲到晴，金門、馬祖、澎湖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

受東北風挾帶輕微境外汙染物及午後光化作用影響，臭氧濃度易上升，晚起風向逐漸轉為偏東風，西半部地區擴散條件將轉差。宜蘭、花東空品區空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；金門地區受中國東南沿海汙染影響為「橘色提醒」等級。

環保署表示，明天東北季風減弱，全台各地大多為多雲到晴，受高壓迴流影響，環境風場為偏東風至東南東風，西半部地區位於背風側，中部以北有背風渦漩生成，風速偏弱、擴散條件不佳，易有汙染累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；中部空品區為「紅色警示」等級。