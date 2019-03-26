酒精鎖防代吹 攝影機、遠端監控有法可解

2019-03-26 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



圖為日本東海電子員工示範使用車輛酒精鎖。法新社 分享 facebook 美國、加拿大1990年就開始使用酒精鎖遏止酒駕，根據統計也有效降低酒駕肇事率。行政院2012年要求研議汽車加裝酒精鎖問題，交通部多次研議後，仍認為存在欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止代吹等問題。但據了解，國外為酒駕犯安裝酒精鎖後，還會加裝攝影機及遠端監控功能，可以有效防弊。

為了解酒精鎖實施可能性，交通部請車輛安全審驗中心搜集國外資料。車安中心表示，各國對於對象、酒精濃度、安裝時間多寡都不同。比如加拿大安大略省規定血液酒精濃度達0.05%至0.08%之間，就要安裝酒精鎖六個月，超過0.08%或拒絕酒測要裝一年，第二次裝三年，第三次吊扣駕照，第四次終身吊扣駕照。美國紐澤西州規定，第一次酒駕安裝酒精鎖六個月至一年，第二次安裝一至三年，具體時間由法院判決。

外界擔心安裝酒精鎖，可能存在代吹、甚至偷偷拆除酒精鎖的問題。車安中心表示，酒精鎖防弊跟配套確實最重要，因此要在台灣落實並不容易，且各國民情不同，難以直接套用他國做法。

根據向國內代理商詢價結果，歐洲兩家大型車底盤廠的酒精鎖約要10至15萬，但這只是新車出廠前安裝酒精鎖的價格，若是舊車還要再研議。酒精鎖安裝也不容易，必須跟車輛啟動開關連結才可使用，而每家車廠的啟動電路控制系統都不同，安裝以後可能會影響原有的車輛功能。

據了解，國外安裝的酒精鎖配套，部分會在車內加裝攝影機及遠端監控系統，有些可以直接辨識人臉，防止找他人代吹，有些是直接拍下代吹者的臉孔，傳送到遠端監控系統。